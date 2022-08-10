'Пришла, увидела, влюбилась': Лилия Ребрик показала удивительную гибкость на гимнастическом мате

Лилия Ребрик выполнила сложные гимнастические трюки с мячом / instagram.com/liliia.rebrik

Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик в юности занималась художественной гимнастикой. Несмотря на то, что по велению сердца она выбрала театр и телевидение, Ребрик все еще может удивить поклонников необычайной гибкостью.

На своей странице в Instagram она показала, как упражняется с гимнастическим мячом. В зал она пришла с младшей дочерью Полиной, которая мечтает стать гимнасткой.

"Вспомнила юность. Бывших гимнасток не бывает. P.S. На заднем фоне Поля в мечтах о светлом гимнастическом будущем ❤️ Пришла, увидела и влюбилась", - подписала ролик ведущая.

Она, одетая в черный спортивный костюм с украинской символикой, с невероятной грациозностью выполнила несколько сложных гимнастических трюков.

Поклонники Лилии Ребрик были поражены гибкостью и изяществом ведущей:

"Прекрасна Лілічка!"

"Який приклад Ви для донечок ❤️ я в захваті!"

"Как грациозно, Лилия, браво!"

"Лілічка, це крутоо ❤️ Дикі гімнасточки!"

"Я в шоці, це дійсно круто ❤️"

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