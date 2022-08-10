'Пришла, увидела, влюбилась': Лилия Ребрик показала удивительную гибкость на гимнастическом мате

Ведущая раскрыла любопытный факт из своего прошлого.
Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик в юности занималась художественной гимнастикой. Несмотря на то, что по велению сердца она выбрала театр и телевидение, Ребрик все еще может удивить поклонников необычайной гибкостью.
На своей странице в Instagram она показала, как упражняется с гимнастическим мячом. В зал она пришла с младшей дочерью Полиной, которая мечтает стать гимнасткой.
"Вспомнила юность. Бывших гимнасток не бывает. P.S. На заднем фоне Поля в мечтах о светлом гимнастическом будущем ❤️ Пришла, увидела и влюбилась", - подписала ролик ведущая.
Она, одетая в черный спортивный костюм с украинской символикой, с невероятной грациозностью выполнила несколько сложных гимнастических трюков.
Поклонники Лилии Ребрик были поражены гибкостью и изяществом ведущей:
"Прекрасна Лілічка!"
"Який приклад Ви для донечок ❤️ я в захваті!"
"Как грациозно, Лилия, браво!"
"Лілічка, це крутоо ❤️ Дикі гімнасточки!"
"Я в шоці, це дійсно круто ❤️"
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