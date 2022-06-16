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Лилия Ребрик до слез растрогала украинцев письмом оккупированному Херсону

16 июня 2022, 19:01

Очевидно, для пущего эмоционального эффекта, свой пост Ребрик сопроводила треком украинской фолк-инди-группы "Один в каное" ‒ "У мене немає дому".

Ребрик, украинцы
Лилия Ребрик до слез растрогала украинцев письмом оккупированному Херсону / коллаж фото УНИАН

Известная актриса, шоувумен и телерепортерка Лилия Ребрик написала открытое письмо временно захваченному российскими оккупантами городу Херсону. До глубины души трогающий пост девушка выложила на свою страницу в социальной сети Instagram.

"Я хочу пообещать тебе, что обязательно когда-нибудь снова нарежу ломтиками твой вкусный пахучий арбуз (нигде в мире таких больше нет, я тебе клянусь!), насобираю себе полную корзину твоих разноцветных томатов, меня немного "поджарит" твое жгучее солнце, но я буду смеяться, радоваться и наслаждаться – ведь я снова с тобой, снова у тебя в гостях", – написала Ребрик.

Кроме того девушка, обращаясь к Херсону, сказала ‒ украинцы бьются за него изо всех сил.

"Ты только представь – в XXI веке: пришли нагло, откусили себе кусок, уничтожили твоих людей, забрали тебя. Тебе теперь так тяжело позвонить, услышать - как ты, что у тебя. Да что там – с тобой и по интернету не так легко связаться", – очень трогательно подытожила девушка.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что украинский писатель, кандидат исторических наук и младший сержант ВСУ Назар Разлуцкий обратился к странам Запада с призывом не предлагать украинцам сдаться России, а помогать неустанно оружием, деньгами или санкциями.

"Нам не нужны предложения сдаться. Если вы не готовы воевать вместе с нами против взбешенного врага, то помогите нам оружием, деньгами, санкциями. Нам нужно очень много всего, чтобы победить Россию и, таким образом, резко снизить уровень глобального кризиса. Но в нас является главным мотивом ", – написал мужчина и покорил сеть своим обращением.

Пользователей украинского сегмента Сети растрогал видеоролик, на котором мальчик из Луцка молится о том, чтобы от болезней, от которых страдает российский диктатор Владимир Путин, никогда не нашлось лекарств.

"Боже, останови планы Путина, и если у него болезнь, сделай, чтобы люди не придумали от нее каких-то лекарств, которые бы могли приостановить ее ненадолго. Будь с нами! Аминь", – сказал мальчик.

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Автор: Егор Бунин
новости Херсона Лилия Ребрик новости Украины война России и Украины
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