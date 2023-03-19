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Принц Уильям и Кейт Миддлтон называют друг друга в интимной обстановке дурацкими прозвищами

19 марта 2023, 18:33
Принц и принцесса Уэльские знают друг друга почти двадцать лет, и давно уже не церемонятся друг с другом.
Прин Уильям и принцесса Кэтрин Уэльские с детьми
Королевский биограф раскрыл прозвища, которыми принц Уильям и принцесса Кэтрин Уэльские называют друг друга наедине / instagram.com/princeandprincessofwales

Принц Уильям и принцесса Кэтрин Уэльские на публике в интимной обстановке превращаются просто в Уилла и Кейт - обычную семейную пару со своими привычками, обрядами и милыми прозвищами.

Недавно то, как Уэльские называют друг друга в интимной обстановке, рассказал во время интервью для Fox News королевский биограф Том Куинн. Он издал книгу "Позолоченная юность: интимная история взросления в королевской семье", материал для которой он собирал в самом надежном источнике - у персонала Кенсингтонского дворца, где Кейт и Уильям живут с детьми.

Так Куинн рассказывает, что принцесса чаще всего называет супруга "детка", тогда как он использует их особую шутку: Уильям подкалывает избранницу за то, что до замужества она не смогла построить карьеру, и реализовать себя как-то кроме жены будущего монарха и матери его наследников. Поэтому Уилл дал Кэтрин прозвище "герцогиня Дулиттл", делая отсылку на персонажа Элизы Дулиттл из произведения Бернарда Шоу "Пигмалион", которая из простушки превратилась в аристократку с безупречным вкусом и манерами.

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Впрочем, специфическое чувство юмора мужа ничуть не смущает Кейт Миддлтон, ведь она знает, что ждать скандала стоит лишь в том случае, если она вкрадчиво называет ее "дорогая". Но в пылу ссоры и принцесса Кэтрин не дает себя в обиду, и называет венценосного мужа "лысым".

Ранее принцесса Кэтрин в качества подарка получила от короля Чарльза III новый титул, который раньше носил его старший сын. Также аналогичный подарок заработала и королева-консорт Камилла.

Также стало известно, за что Кейт Миддлтон заслужила репутацию гордячки - близкое окружение принцессы утверждает, что ее "королевские замашки" давно вызывают изумление.

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