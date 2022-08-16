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"Придумали замену Кобзону": Баскову досталось за отказ поддержать оккупацию Украины

16 августа 2022, 12:32

Певец мечется из стороны в сторону, считают в РФ,

Николай Басков
Николай Басков / скриншот

В России неожиданно набросились на Николая Баскова, который поддерживает военное вторжение РФ в Украину.

84-летний поэт Илья Резник считает, что певец долго пытался усидеть на двух стульях пишет prozvezd.

Он напомнил, что в 2014 году Басков не рвался поддерживать инициативы Путина - выступить в Крыму он отказался из-за страха потерять доходы с концертов на Украине.

"Сейчас придумали замену Кобзону – его преемником называют Николая Баскова. Зачем людей смешить? Это не смешно, а трагично. Как можно назвать преемником Кобзона Баскова, который не может определиться с осознанием происходящего в нашей стране? Басков заявляет: то Крым не наш, то наш. Он мечется из стороны в сторону. В 2014 году он не подписал письмо в поддержку Президента, потому что боялся потерять огромные гонорары от украинских олигархов", - заявил Резник.

Напомним, ранее Николай Басков, который активно поддерживает войну в Украине, увяз в гей-скандал.

Шоумен Рустам Солнцев рассказал, что раньше Николай Басков продюсировал и одновременно любил Алекса Малиновского, но пара рассталась.

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