Президентская элегантность: Зеленская в модном кэжуал-луке посетила переселенцев

На днях Елена Зеленская посетила Черкасчину с крайне приятной миссией - вручить многодетной семье Сомовых, которая спасалась бегством от оккупации из Берислава, Херсонская область, ключи от их нового дома. В рамках проекта "Адрес детства" от фундации первой леди Украины Жанна и Александр, а также 8 их приемных детей, наконец обрели дом.
Вместе с Сомовыми Зеленская осмотрела их новое жилище. Она пообщалась с семьей, которая оставила прежнюю жизнь в Бериславе, а теперь пытается начать все с нуля.
Так как визит первой леди был неформальным и дружеским, она не стала надевать костюм и туфли-лодочки, которые уже стали неотъемлемыми элементами ее образа для различных встреч и командировок.
Елена Зеленская навестила Сомовых в темных джинсах, серо-голубом свитшоте и белой стеганной жилетке. Волосы она собрала в слегка небрежный пучок на затылке, макияж делать не стала. На снимках, которые появились на канале первой леди в Telegram, она искренне улыбается, и, похоже, очень рада разделить с Сомовыми их счастье.
Ранее пропагандисты страны-оккупанта опозорились фейком про Елену Зеленскую и ее шопинг в магазине Cartier, на который она якобы потратила космическую сумму денег.
Также первая леди Украины поделилась своим "эгоистичным" желанием относительно Владимира Зеленского, которое возникло у нее во время полномасштабной войны в стране.
Другие новости про Елену Зеленскую:
- "У меня 100% постоянные проблемы": Зеленская пожаловалась на ночные сложности
- Зеленская призналась, почему не ходит к психологу: "Детали не могу разглашать"
- Парижский шик: Елена Зеленская "выгуляла" трендовый лук в столице моды