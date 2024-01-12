Президентская элегантность: Зеленская в модном кэжуал-луке посетила переселенцев

Первая леди Украины выглядела очень по-домашнему, когда пришла в гости к многодетной семье.

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Елена Зеленская примерила неформальный образ в стиле кэжуал / коллаж: Главред, фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

На днях Елена Зеленская посетила Черкасчину с крайне приятной миссией - вручить многодетной семье Сомовых, которая спасалась бегством от оккупации из Берислава, Херсонская область, ключи от их нового дома. В рамках проекта "Адрес детства" от фундации первой леди Украины Жанна и Александр, а также 8 их приемных детей, наконец обрели дом.

Вместе с Сомовыми Зеленская осмотрела их новое жилище. Она пообщалась с семьей, которая оставила прежнюю жизнь в Бериславе, а теперь пытается начать все с нуля.

Так как визит первой леди был неформальным и дружеским, она не стала надевать костюм и туфли-лодочки, которые уже стали неотъемлемыми элементами ее образа для различных встреч и командировок.

видео дня

Елена Зеленская навестила Сомовых в темных джинсах, серо-голубом свитшоте и белой стеганной жилетке. Волосы она собрала в слегка небрежный пучок на затылке, макияж делать не стала. На снимках, которые появились на канале первой леди в Telegram, она искренне улыбается, и, похоже, очень рада разделить с Сомовыми их счастье.

Елена Зеленская примерила неформальный образ в стиле кэжуал / коллаж: Главред, фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Ранее пропагандисты страны-оккупанта опозорились фейком про Елену Зеленскую и ее шопинг в магазине Cartier, на который она якобы потратила космическую сумму денег.

Также первая леди Украины поделилась своим "эгоистичным" желанием относительно Владимира Зеленского, которое возникло у нее во время полномасштабной войны в стране.

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