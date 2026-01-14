Превзошла Скарлетт Йоханссон: названа самая кассовая актриса в истории кино

Зои Салдана стала единственной актрисой, которая снялась сразу в трёх самых кассовых фильмах в истории кинематографа.

Зои Салдана стала самой кассовой актрисой в истории кино / коллаж: Главред, фото: instagram.com/zoesaldana

Совокупные мировые сборы лент с участием Зои Салданы превышали $14 млрд

Актриса поблагодарила режиссёров и команды, с которыми работала

Американо-доминиканская актриса Зои Салдана возглавила рейтинг самых кассовых актрис всех времен, опередив многолетнюю лидера - Скарлетт Йоханссон. Об этом сообщает издание Variety.

Салдана стала единственной актрисой, которая снялась сразу в трёх самых кассовых фильмах в истории кинематографа: "Аватар" (2009), "Мстители: Финал" (2019) и "Аватар: Путь воды" (2022). По состоянию на 2024 год совокупные мировые сборы лент с её участием превышали $14 миллиардов, что обеспечивало ей третью позицию в общем рейтинге.

Ситуация изменилась после выхода фильма "Аватар: Огонь и пепел". После старта проката общие кассовые сборы фильмов с Зои Салданой достигли более $15,47 миллиарда, что позволило актрисе подняться на первое место среди самых кассовых звёзд киноиндустрии.

Сама Салдана уже прокомментировала новый титул в своём Instagram. Актриса поблагодарила режиссёров и творческие команды, с которыми работала, подчеркнув, что достижение стало возможным благодаря масштабным франшизам и доверию со стороны кинематографистов.

"Я просто хочу выразить свою искреннюю благодарность за невероятное путешествие, которое привело меня к тому, чтобы стать самой кассовой киноактрисой всех времён. Достижение стало возможным исключительно благодаря невероятным франшизам и партнёрам, частью которых мне посчастливилось быть, каждому режиссёру, который доверился мне" - написала звезда.

Что известно о Зои Салдане Зои Салдана - американская и доминиканская актриса и танцовщица родилась 19 июня 1978 года в Нью-Джерси. Зои имеет ливанские, ирландские, ямайские и индийские корни. Зои одинаково хорошо владеет двумя языками - испанским и английским. В 1995 году она начала выступать с театральной труппой Faces в Бруклине. Талант к танцам и актёрское мастерство помогли Зои получить первую роль на большом экране - она сыграла талантливую балерину Еву в фильме "Авансцена" в 2000 году. В 2023 году журнал Time включил Зои Салдану в список 100 самых влиятельных людей в мире В марте 2025 года она стала первой американской актрисой доминиканского происхождения, которая получила "Оскар" за роль второго плана в фильме Эмилия Перес. Роль Риты Моро Кастро принесла ей не только "Оскар", а все основные кинонаграды - Золотой глобус, BAFTA, Critic Choice Awards и Премию Гильдии киноактеров. Кроме этого, в 2024 году она получила приз за лучшую женскую роль Каннского кинофестиваля. Актриса также известна по ролям Гаморы в "Стражах галактики" и Нийоты Ухуры в "Звездном пути". Одной из ее первых работ в кино стала роль Анны-Марии в "Пиратах Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины".

