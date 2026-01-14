Укр
Превзошла Скарлетт Йоханссон: названа самая кассовая актриса в истории кино

Виталий Кирсанов
14 января 2026, 18:37
Зои Салдана стала единственной актрисой, которая снялась сразу в трёх самых кассовых фильмах в истории кинематографа.
Зои Салдана стала самой кассовой актрисой в истории кино
Зои Салдана стала самой кассовой актрисой в истории кино / коллаж: Главред, фото: instagram.com/zoesaldana

Кратко:

  • Совокупные мировые сборы лент с участием Зои Салданы превышали $14 млрд
  • Актриса поблагодарила режиссёров и команды, с которыми работала

Американо-доминиканская актриса Зои Салдана возглавила рейтинг самых кассовых актрис всех времен, опередив многолетнюю лидера - Скарлетт Йоханссон. Об этом сообщает издание Variety.

Салдана стала единственной актрисой, которая снялась сразу в трёх самых кассовых фильмах в истории кинематографа: "Аватар" (2009), "Мстители: Финал" (2019) и "Аватар: Путь воды" (2022). По состоянию на 2024 год совокупные мировые сборы лент с её участием превышали $14 миллиардов, что обеспечивало ей третью позицию в общем рейтинге.

Ситуация изменилась после выхода фильма "Аватар: Огонь и пепел". После старта проката общие кассовые сборы фильмов с Зои Салданой достигли более $15,47 миллиарда, что позволило актрисе подняться на первое место среди самых кассовых звёзд киноиндустрии.

Сама Салдана уже прокомментировала новый титул в своём Instagram. Актриса поблагодарила режиссёров и творческие команды, с которыми работала, подчеркнув, что достижение стало возможным благодаря масштабным франшизам и доверию со стороны кинематографистов.

"Я просто хочу выразить свою искреннюю благодарность за невероятное путешествие, которое привело меня к тому, чтобы стать самой кассовой киноактрисой всех времён. Достижение стало возможным исключительно благодаря невероятным франшизам и партнёрам, частью которых мне посчастливилось быть, каждому режиссёру, который доверился мне" - написала звезда.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что звезда "Очень странных дел", канадский актер Финн Вулфхард, оставляет актерство после завершения сериала. Артист раскрыл, чем будет заниматься дальше.

Также стало известно, что Николь Кидман официально вновь холоста - всего через три месяца после подачи актрисой заявления на развод с кантри-певцом Китом Урбаном.

Читайте также:

Что известно о Зои Салдане

Зои Салдана - американская и доминиканская актриса и танцовщица родилась 19 июня 1978 года в Нью-Джерси. Зои имеет ливанские, ирландские, ямайские и индийские корни. Зои одинаково хорошо владеет двумя языками - испанским и английским.

В 1995 году она начала выступать с театральной труппой Faces в Бруклине. Талант к танцам и актёрское мастерство помогли Зои получить первую роль на большом экране - она сыграла талантливую балерину Еву в фильме "Авансцена" в 2000 году.

В 2023 году журнал Time включил Зои Салдану в список 100 самых влиятельных людей в мире

В марте 2025 года она стала первой американской актрисой доминиканского происхождения, которая получила "Оскар" за роль второго плана в фильме Эмилия Перес.

Роль Риты Моро Кастро принесла ей не только "Оскар", а все основные кинонаграды - Золотой глобус, BAFTA, Critic Choice Awards и Премию Гильдии киноактеров. Кроме этого, в 2024 году она получила приз за лучшую женскую роль Каннского кинофестиваля.

Актриса также известна по ролям Гаморы в "Стражах галактики" и Нийоты Ухуры в "Звездном пути". Одной из ее первых работ в кино стала роль Анны-Марии в "Пиратах Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины".

