"Превращается в кого-то другого": Деми Мур высказалась о состоянии Брюса Уиллиса

Американский актер Брюс Уиллис страдает от лобно-височной деменции. Его болезнь неизлечима, и неумолимо прогрессирует. Опекуном Уиллиса является его вторая жена Эмма Хеминг, от которой у артиста двое детей - 13-летняя Мэйбел и 11-летняя Эвелин. Брюса также поддерживают его бывшая жена Деми Мур, и трое дочерей от первого брака - Румер, Скаут и Таллула.

Хеминг выпустила мемуары о своей жизни с актером во время его болезни. В них она подробно рассказывает о вызовах, с которыми семье приходится сталкиваться в это непростое время. Книгу Эмма пришла обсудить на подкаст Опры Уинфри, где о болезни Брюса Уиллиса также высказалась Деми Мур.

"Это сложно. Трудно наблюдать, как человек, который был таким энергичным, сильным и целеустремленным, превращается в кого-то другого. Но знаете, моя личная точка зрения такова: я всегда говорю, что очень важно просто принимать людей такими, какие они есть. Не ожидайте, что они должны быть такими, какими были раньше или какими вы хотите их видеть. Для меня самое важное — это быть рядом и присутствовать, просто присутствовать, потому что если вы проецируете, куда это приведет, это только вызывает беспокойство. Если вы вспоминаете, где это было и что вы потеряли, это только вызывает беспокойство и горе", - говорит актриса.

О персоне: Брюс Уиллис Брюс Уиллис - американский актер, продюсер и музыкант. Завершил кинокарьеру, которая длилась 43 года, в 2022 году в связи с нарушениями работы мозга. В 2023 семья артиста сообщила, что он страдает лобно-височной деменцией. До болезни был одним из самых высокооплачеваемых актеров Голливуда. Обладатель двух премий "Эмми" (1987, 2000) и одного "Золотого глобуса" (1987). В 2006 году получил именную звезду на голливудской Аллее славы. Наиболее известен ролями в фильмах "Пятый элемент", "Криминальное чтиво", "Армагеддон", "Шестое чувство" и в серии фильмов "Крепкий орешек".

