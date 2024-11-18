Преступники ворвались в Виндзорский замок - что они натворили

Охрана замка оказалась не слишком надежной.

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У королевской семьи украли автомобили / коллаж: Главред, фото: instagram.com, принц и принцесса Уэльские

Вы узнаете:

Виндзорский замок пострадал от преступников

Что они украли у королевской семьи

В ночь с 17 на 18 ноября 2024 года злоумышленники прорвались на территорию Виндзорского замка и угнали автомобили, а также повредили ограждение.

Как сообщает "Нindustan Times", принц Уильям, Кейт Миддлтон, принцы Джордж и Луи и принцесса Шарлотта находились в это время в близости от замка в своем коттедже Аделаида.

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"Злоумышленники перелезли через забор и проникли на ферму в поместье. Хотя короля Карла и королевы Камиллы в то время не было в Виндзорском замке, инцидент вызвал серьёзные опасения по поводу безопасности поместья", — рассказал источник издания.

Также есть подозрения, что преступники планировали налет, наблюдая за замком, где обычно живут Чарльз и Камилла, но в это воскресенье их там не было.

"Они должны были знать, что машины хранятся там, ещё до того, как проникли внутрь, и знать, когда лучше всего забрать их и сбежать, чтобы их не поймали", — отметил источник.

Кейт Миддлтон / Инфографика Главред

Кейт Миддлтон - последние новости по теме

Ранее стало известно, как выглядело второе свадебное платье Кейт Миддлтон. Широкая публика видела лишь один наряд принцессы, однако для частной вечеринки по случаю бракосочетания Кэтрин подобрала другой лук.

Также, как сообщал Главред, источник из окружения принца и принцессы Уэльских рассказал, как изменились отношения в их браке на фоне онкологии и сложного лечения Кэтрин.

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Кто такая Кейт Миддлтон? Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитывает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданных, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

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