Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Преступники ворвались в Виндзорский замок - что они натворили

Элина Чигис
18 ноября 2024, 23:33
382
Охрана замка оказалась не слишком надежной.
Король Чарльз, королева Камилла, принц Уильям, Кейт Миддлтон
У королевской семьи украли автомобили / коллаж: Главред, фото: instagram.com, принц и принцесса Уэльские

Вы узнаете:

  • Виндзорский замок пострадал от преступников
  • Что они украли у королевской семьи

В ночь с 17 на 18 ноября 2024 года злоумышленники прорвались на территорию Виндзорского замка и угнали автомобили, а также повредили ограждение.

Как сообщает "Нindustan Times", принц Уильям, Кейт Миддлтон, принцы Джордж и Луи и принцесса Шарлотта находились в это время в близости от замка в своем коттедже Аделаида.

видео дня

"Злоумышленники перелезли через забор и проникли на ферму в поместье. Хотя короля Карла и королевы Камиллы в то время не было в Виндзорском замке, инцидент вызвал серьёзные опасения по поводу безопасности поместья", — рассказал источник издания.

Также есть подозрения, что преступники планировали налет, наблюдая за замком, где обычно живут Чарльз и Камилла, но в это воскресенье их там не было.

"Они должны были знать, что машины хранятся там, ещё до того, как проникли внутрь, и знать, когда лучше всего забрать их и сбежать, чтобы их не поймали", — отметил источник.

инфографика Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон / Инфографика Главред

Кейт Миддлтон - последние новости по теме

Ранее стало известно, как выглядело второе свадебное платье Кейт Миддлтон. Широкая публика видела лишь один наряд принцессы, однако для частной вечеринки по случаю бракосочетания Кэтрин подобрала другой лук.

Также, как сообщал Главред, источник из окружения принца и принцессы Уэльских рассказал, как изменились отношения в их браке на фоне онкологии и сложного лечения Кэтрин.

Вас может заинтересовать:

Кто такая Кейт Миддлтон?

Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитывает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданных, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Кейт Миддлтон Камилла новости шоу бизнеса Чарльз III
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Шольц "умывает руки": передача Украине ракет Taurus зашла в тупик

Шольц "умывает руки": передача Украине ракет Taurus зашла в тупик

00:58Мир
Разрешение для Украины на удары вглубь России: в Госдепе США прервали молчание

Разрешение для Украины на удары вглубь России: в Госдепе США прервали молчание

23:56Мир
Запорожье под ударами дронов и КАБов РФ: в городе гремят взрывы, есть раненые

Запорожье под ударами дронов и КАБов РФ: в городе гремят взрывы, есть раненые

23:16Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Мощный ветер, снег и мороз: в Украину идет сильное похолодание

Мощный ветер, снег и мороз: в Украину идет сильное похолодание

Гороскоп на сегодня 19 ноября: Близнецам - прилив удачи, Скорпионам - испытания

Гороскоп на сегодня 19 ноября: Близнецам - прилив удачи, Скорпионам - испытания

Потап публично отверг Настю Каменских - что произошло

Потап публично отверг Настю Каменских - что произошло

Китайский гороскоп на 2025 год Зеленой Деревянной Змеи: прогноз для всех знаков

Китайский гороскоп на 2025 год Зеленой Деревянной Змеи: прогноз для всех знаков

Гороскоп Таро на 2025 год: Девам выпал Король мечей, Рыбам - Туз пентаклей

Гороскоп Таро на 2025 год: Девам выпал Король мечей, Рыбам - Туз пентаклей

Последние новости

01:20

Даст ли Байден ракеты для ударов вглубь РФ: Жданов дал неожиданный ответ

00:58

Шольц "умывает руки": передача Украине ракет Taurus зашла в тупик

00:40

Путинист Лепс анонсировал, когда испортит жизнь своей 18-летней "невесте"

00:25

"Печальное прощание": королева Камилла потеряла свою любимицу из-за рака

18 ноября, понедельник
23:56

Разрешение для Украины на удары вглубь России: в Госдепе США прервали молчание

Россия может устроить Армагеддон после разрешения США бить вглубь России – ЖдановРоссия может устроить Армагеддон после разрешения США бить вглубь России – Жданов
23:51

"Эмоционально тяжелые": известная украинская певица оказалась в онкоцентре

23:49

"Сказали обратиться к психиатру": Alyona Alyona впервые рассказала о проблемах

23:33

Преступники ворвались в Виндзорский замок - что они натворили

23:24

Какой цвет в одежде молодит после 50: стилисты дали неожиданный ответ

Реклама
23:16

Запорожье под ударами дронов и КАБов РФ: в городе гремят взрывы, есть раненыеВидео

22:29

Разрешение на дальнобойные удары по РФ: у Трампа сделали скандальное заявление

22:21

Аэродромы РФ в опасности: Свитан предположил, куда ВСУ будут целиться ракетами Запада

22:07

С опозданием на полгода: ЕС передал Украине обещанный миллион снарядов

21:30

Как уменьшить расход воды и сэкономить на оплате: эксперты раскрыли лайфхак

21:23

"Таким был его план": в ЕС сделали неожиданное заявление о переговорах с Путиным

21:15

РФ вклинивается в оборону и продвигается на востоке: в ВСУ назвали направление

21:11

США разрешили бить по России на расстояние до 300 километров - Боррель

20:39

Союзники склоняют Зеленского к сделке с Путиным - Bloomberg

20:18

Украина нарастила выпуск "Нептунов" и разработала новые ракеты-дроны – Умеров

20:15

Британия и Франция разрешить бить вглубь РФ, но есть условие: что известно - СМИ

Реклама
20:00

"Ситуация сложная": Украина может оказаться без ракет от США - Жданов

20:00

Результат впечатляющий: женщина раскрыла три ингредиента, которые уничтожат грязь на окнах

19:51

Украину накроет волна отключений света: как будут действовать графики 19 ноября

19:46

Удары вглубь РФ: применит ли Путин в ответ ядерное оружие - прогноз эксперта

19:18

Создают атмосферу равновесия и тепла: ТОП-3 самых комфортных знаков зодиака

19:12

Знают единицы: какая тайная кнопка в машине может "остановить износ двигателя"Видео

19:12

Путин может ударить ядерным оружием по Украине: Жданов назвал условие

19:10

В Одессе полный блэкаут: что происходит в городе после удара РФмнение

19:07

"Баба Яга против": Фицо набросился на Байдена и союзников, в чем причина

18:40

Снег, дождь и гололедица: украинцев предупреждают об ухудшении погодных условий

18:33

Разрешение США на дальнобойные удары по РФ: у Зеленского сделали важное заявление

18:26

Водители будут удивлены: для чего нужны черные точки на лобовом стекле авто

18:12

Оккупанты наращивают силы и создают новые бригады: Умеров предупредил об опасности

18:11

Угроза массированных ударов: в ГУР предупредили о сотнях накопленных РФ ракет

18:11

Новый православный календарь на 2025 год: важнейшие даты и события

18:05

Зеленский подписал закон об усовершенствовании работы МСЭК: что изменилось

18:02

Четыре грации: Лилия Ребрик показала трогательное фото со всеми своими дочерями

17:52

Чем отличаются две картинки: мало кто сможет найти 10 отличий за 15 секунд

17:46

Отключение электроэнергии: как уберечь бытовую технику - важные советы ГСЧС

17:43

Потери РФ в войне установили новый рекорд: в разведке Британии раскрыли детали

Реклама
17:34

Украина может попытаться уничтожить Крымский мост: названо главное условие

17:17

Можно ли вырастить салат в квартире: зелень будет целую зимуВидео

17:14

Где ждать прилетов в РФ: западные СМИ о разрешении США на дальнобойные удары

17:13

Позитив раскрыл имя будущего ребенка, и кого видит крестной мамой малыша

17:04

ВСУ разгромили бронетанковый штурм РФ: под Курахово состоялось важное сражение

17:04

Правила мобилизации изменятся: в Минобороны сделали заявление о "бусификации"

16:49

Как убрать черную плесень на герметике: не останется и следа

16:45

В Украине планируют ввести новую должность: что известно

16:40

Спелое авокадо за 3 минуты: кулинар поделился гениальным методом

16:14

1000 дней войны: как изменится ситуация на фронте в 2025 году и когда наступит мир

Новый год 2025
В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять