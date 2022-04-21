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"Преподал бы вашим деткам урок": сын Повалий ищет работу

21 апреля 2022, 09:01

Музыкант выясняет, как дела у киевских коллег.

Денис Повалий активно предлагает себя и свои таланты/Instagram

Сын украинской певицы Таисии Повалий, которая молчит относительно нападения россии на Украину и уже довольно длительный период времени гастролирует на территории врага, убивающего украинских женщин и детей, начал искать работу.

Как сообщает Таблоид, Денис Повалий, скорее всего перебрался в Испанию, где у певицы находится вилла.

Денис попытался найти работу через соцсети, перечислив в резюме все свои таланты и умения.

Жаль, что у музыканта, как и у его мамы, "русский" на первом месте.

Напомним, украинский режиссер Алан Бадоев рассказал, что после начала войны в Украине, к нему лично обращались российские звезды с предложениями переждать в Москве, однако он их даже не рассматривал.

viber
Таисия Повалий Сын Повалий
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