"Преподал бы вашим деткам урок": сын Повалий ищет работу

Денис Повалий активно предлагает себя и свои таланты/Instagram

Сын украинской певицы Таисии Повалий, которая молчит относительно нападения россии на Украину и уже довольно длительный период времени гастролирует на территории врага, убивающего украинских женщин и детей, начал искать работу.

Как сообщает Таблоид, Денис Повалий, скорее всего перебрался в Испанию, где у певицы находится вилла.

Денис попытался найти работу через соцсети, перечислив в резюме все свои таланты и умения.

Жаль, что у музыканта, как и у его мамы, "русский" на первом месте.

Напомним, украинский режиссер Алан Бадоев рассказал, что после начала войны в Украине, к нему лично обращались российские звезды с предложениями переждать в Москве, однако он их даже не рассматривал.