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"Быстро едь в Москву, мы тебе тут все дадим": Бадоев рассказал, как в начале войны его звали в Россию

20 апреля 2022, 16:35

Режиссер заявил, что украинцы другие.

Алан Бадоев
Алан Бадоев рассказал о том, как узнал о войне/ Пресс-служба

Украинский режиссер Алан Бадоев рассказал, что после начала войны в Украине, к нему лично обращались российские звезды с предложениями переждать в Москве, однако он их даже не рассматривал.

Об этом, и о том, как началась война режиссер рассказал в эфире программы "Сніданок 1+1".

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"В первый день писало много. Я не хочу больше эти имена произносить. Они мне настолько не интересны больше. Многие мне говорили: "Быстренько поезжай в Москву, мы тебе здесь все дадим. Надо 3-4 дня переждать". Я не понимал, о чем речь вообще. Как такое можно писать? Потом кто-то понял о чем речь. Говорили, что мы ничего не можем сделать, мы же не бетмены. Я говорю: "Расскажите своей аудитории ", – вспомнил Бадоев.

По его словам, он не думает о шоубизнесе, что будет в будущем, потому как все очень изменилось.

"Я один из тех людей, который наверное больше всех пытался смазать границу между россией и Украиной. Это было неосознанно. Я наверное был из тех людей, кто максимально показывал дружбу народов, помогал создавать общую творческую подушку. И теперь я понимаю, насколько это безответственно. Когда закончится война, я для себя вижу только две цели. Это выстроить вот эту невидимую культурную стену, которая будет рассказывать, насколько мы другие, насколько глубокая у нас своя культура", - рассказал Бадоев.

Отметим, Алан Бадоев часто подчеркивал, что является человеком мира, и не привык делить на "своих" и "чужих". Однако ужасы, которые предстали перед всем миром на снимках освобожденных от оккупантов Бучи и Ирпеня заставили даже его окончательно принять решение - в войне с рашистами не может быть полутонов.

viber
Алан Бадоев война России и Украины
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