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Премьера ситкома "Якщо чесно": Дарья Петрожицкая и Игорь Ласточкин влюбились

Олег Макаров
20 декабря 2023, 16:06
Начнем год с самых ожидаемых премьер на ТЕТ и влюбимся в новых героев всей страной.
Премьера украинского ситкома " если честно"
Премьера украинского ситкома "Якщо чесно"

С 15 января в 19:00 на телеканале ТЕТ премьера нового украинского ситкома "Якщо чесно" производства Drive Production. В главных ролях заслуженная артистка Украины и звезда сериала "Успеть до 30" Дарья Петрожицкая, тренеры "Лиги смеха" Игорь Ласточкин и народный артист Украины Станислав Боклан с женой Натальей Клениной, а также Актеры сериала "Волонтеры" – Александр Станкевич, Александра Машлятина, Анастасия Оруджова, Алина Блажкевич, Александр Степаненко, Влад Куран и другие.

"Якщо чесно" - это ситком о современной влюбленной паре, которая живет в гражданском браке. По сюжету, Андрей и Инга, которых сыграли Игорь Ласточкин и Дарья Петрожицкая, находятся в постоянном гендерном поединке и подключают к своим баталиям то родителей, то родственников, то друзей, то коллег по работе, то собственные альтер-эго. Впрочем, даже с их помощью главным героям не всегда удается уладить конфликтные ситуации. Андрей и Инга продолжают сбивать колени, развенчивать и принимать стереотипы и несмотря ни на что быть вместе.

Если вселенные героев Дарьи Петрожицкой и Игоря Ласточкина неделимы, то сами они, как оказалось, познакомились лишь на кастинге в ситком "Якщо чесно"

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Премьера украинского ситкома " если честно"
Премьера украинского ситкома " если честно"

"С Игорем мы познакомились на пробах. Съемочный процесс был быстрым и времени на "притирку" по сути не было. Но ведь мы профессионалы. Если честно, мне самой интересно посмотреть, что получилось. Но это точно будут жизненные, где – то даже стереотипные сцены из жизни молодой пары", - прокомментировала Дарья Петрожицкая.

Влюбиться в тандем Игоря Ласточкина и Дарьи Петрожицкой можно будет уже с 15 января в 19:00 на телеканале ТЕТ. Смотрите новый ситком "Якщо чесно" и ныряйте в бурную историю о мужчине и женщине, о женщине и мужчине и о них обоих. Влюбленные в наш преисполненный премьер 2023-й, но, если честно, на 2024-й уже ждем с нетерпением.

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Игорь Ласточкин
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