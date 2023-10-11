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Предатели "Кролики" Данилец и Москаленко появились на прощании с Ниной Матвиенко

Алена Кюпели
11 октября 2023, 14:26 обновлено 11 октября, 14:26
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Данилец и Москаленко появились на Публике. Коллаж Главред, фото Музвар. скриншот видео Россия 24

11 октября, на прощании с легендарной украинской певицей Ниной Матвиенко, которая скончалась 8 октября в возрасте 75 лет, появились украинские актеры, которые ходили на российское шоу пропагандиста Корчевникова и жаловались на украинцев - дуэт "Кролики".

Актеры Владимир Данилец и Владимир Москаленко прибыли к киевской филармонии вдвоем. Они стояли в общей очереди в окружении своих друзей.

Телеграмм-канал Музвар опубликовал фото актеров-предателей.

видео дня
Предатели "Кролики" пришли на прощание с Ниной Матвиенко
Предатели "Кролики" пришли на прощание с Ниной Матвиенко / Телеграмм-канал Музвар

Отметим, что парочка появилась на публике практически в первый раз за полтора года.

Более того, после того, как террористическая Россия аннексировала Крым в 2014 году, артисты не остановили свои концертную деятельность в РФ, как это сделали другие украинские артисты и певцы.

Они также приходили на шоу путиниста, агрессора, пропагандиста и украинофоба - Бориса Корчевникова.

Кролики-предатели в гостях у пропагандиста
Кролики-предатели в гостях у пропагандиста / Скриншот видео

И конечно же, они ни одного слова не произнесли в поддержку Украины, на которую напала агрессивная Россия.

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