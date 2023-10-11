Предатели "Кролики" Данилец и Москаленко появились на прощании с Ниной Матвиенко

11 октября, на прощании с легендарной украинской певицей Ниной Матвиенко, которая скончалась 8 октября в возрасте 75 лет, появились украинские актеры, которые ходили на российское шоу пропагандиста Корчевникова и жаловались на украинцев - дуэт "Кролики".
Актеры Владимир Данилец и Владимир Москаленко прибыли к киевской филармонии вдвоем. Они стояли в общей очереди в окружении своих друзей.
Телеграмм-канал Музвар опубликовал фото актеров-предателей.
Отметим, что парочка появилась на публике практически в первый раз за полтора года.
Более того, после того, как террористическая Россия аннексировала Крым в 2014 году, артисты не остановили свои концертную деятельность в РФ, как это сделали другие украинские артисты и певцы.
Они также приходили на шоу путиниста, агрессора, пропагандиста и украинофоба - Бориса Корчевникова.
И конечно же, они ни одного слова не произнесли в поддержку Украины, на которую напала агрессивная Россия.