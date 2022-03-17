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Предали Кремль, уехали на Запад и стали геями: как живут и где учатся дети российских чиновников

17 марта 2022, 03:49

В этом списке - дочери Лаврова и Пескова, а также сыновья Медведева и Мизулиной.

Сын Мизулиной - справа

Несмотря на то, что российские власти изо всех сил пытаются держать планку санкциям, которые против РФ вводит весь мир, и твердят о "ненавистном Западе", их дети как раз там и проживают свои "золотые" годы.

Большинство детей политиков страны-агрессора, которая уже не скрывает свои угрозы Европе, учатся в западных учреждениях. К примеру:

Екатерина Винокурова - дочь министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Родилась она не в Москве, а в США, в городе Нью-Йорк. Детство девушка правила в элитной Манхэттенской школе, окончила Колумбийский университет, где изучала политологию. Магистратуру по экономике закончила в Лондоне.

Якобы сейчас Екатерина живет в Москве и является директором российского отделения британского аукционного дома Christie’s, будучи замужем за предпринимателем Александром Винокуровым.

Елизавета Пескова - дочь Дмитрия Пескова - пресс-секретаря Путина на протяжении многих лет жила со своей матерью Екатериной Солоцинской и еще двумя братьями Миком и Дени в Париже в роскошной квартире на Авеню Фош. Она окончила частную элитную школу-интернат Ecole de Roches, а потом получила образование в парижском университете. После чего вернулась в Москву, где сразу же получила высокую должность.

Из пятерых детей Пескова существенно отметился и его старший сын Николай. 32-летний молодой человек носит имя Николай Чоулз. Он нигде никогда полноценно не работал, ведет богемный образ жизни и имеет в собственности несколько квартир и был судим в Великобритании, где более года провел в тюрьме.

Илья Медведев - сын бывшего президента России, заместителя председателя Совета Безопасности Дмитрия Медведева родился в Санкт-Петербурге. С раннего детства занимался во многих секциях, учил языки, но, где именно учился, неизвестно. Изначально поступил на бюджетное отделение международно-правового факультета МГИМО, затем продолжил обучение в Массачусетском университете США.

Николай Мизулин - сын Елены Мизулиной, члена Совета Федерации и одной из тех, кто яро кричал о "загнивших ценностях". Несмотря на это ее сын Николай живет и работает в Европе. Учился он в Бернском и Оксфордском университетах, а сейчас работает юристом и живет в Брюсселе.

Более того, Мизулина является одной из самых ярых противниц ЛГБТ+ сообществ и вносила поправки в закон о запрете гей-пропаганды, так как, по ее мнению, такие отношения являются "не полноценными". Однако это не помешало ее сыну стать геем и жениться в США на мужчине.

Напомним, ранее британский таблоид назвал трех кандидатов на пост президента России.

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