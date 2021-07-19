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Позитив признался, зачем ему развал группы Время и Стекло

19 июля 2021, 18:52

Украинский исполнитель откровенно рассказал о прекращении деятельности группы Время Стекло.

Позитив
Позитив / instagram.com/positiff/

В марте 2020 года стало известно, что группа Время и Стекло становится на паузу.

Из-за пандемии коронавируса их прощальные концерты затянулись почти на год, но уже осенью 2020 вышла первая сольная композиция Нади Дорофеевой.

Позитив в свою очередь сосредоточил свое внимание на группе Mozgi, в которой поет с Потапом и Дядей Вадей.

В интервью Славе Демину для проекта Люкс ФМ Позитив рассказал подробней о развале группы, и и почему он поддержал его.Читайте также"Это просто оливье из суперпрофессионалов": MOZGI взорвали мозг планами после Atlas Weekend

"Мы знаем миллион групп легендарных, которые затем делают reunion. Это может быть, но не сейчас. Потому что то, что сейчас делает Надя и что она создает, как сольный артист мне очень нравится. И мне кажется, это было бы невозможно в составе коллектива. Сейчас я хочу, чтобы группа MOZGI стала такой же легендарной, как и Время и Стекло",– признался артист.

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Он высоко оценил талант Нади Дорофеевой, и признался, что волнуется за ее новые релизы очень сильно, хоть они видятся сейчас не так часто.

"Надя – супер талантливый артист, это партнер. Очень хочу, чтобы у нее все получилось. Она – сильный артист, который знает, куда идет. Она добьется всего, чего захочет", – подчеркнул Позитив.

Ранее Позитив раскрыл правду о сольной карьере и участии в дуэте Время и Стекло

Алексей Завгородний Позитив новости шоу бизнеса
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