Позитив раскрыл правду о сольной карьере и участии в дуэте Время и Стекло

Алексей Завгородний - Позитив / кадр из интервью Dorotye

Солист группы Mozgi и бывший солист Время и Стекло Алексей Завгородний рассказал, какими будут его сольные песни.

Во время презентации фильма "Вечно танцующй человек" он ответил на откровенные вопросы для Dorotye.

"Набросков миллион - во время Нади Дорофеевой и Время и Стекло никто ничего не слушал, я это все делал почти втихаря. Я делал набоски, писал тексты и музыку - около тридцати "демок" есть. Поэтому наша задача сейчас выбрать самые крутые "демки", которые могут меня показать как отдельного артиста", - говорит певец и композитор.

Он также ошарашил признанием по поводу творчества группы Время и Стекло.

"Время и Стекло - это всегда была группа, где музыку писал я, а слова писал Потап. Но стиль исходил у меня. Это будет похоже на Время и Стекло, но другое", - объяснил он.

Позитив добавил, что не в восторге от того, как его бывшая жена Анна Завгородняя вынесла на публику их развод в реалити, но он поддерживает ее выбор.

"То, что она сделала в реалити-шоу Насти ... Я не совсем весело это воспринял. Она предупредила, что так сделает, я сказал "ОК". Но я поддерживаю в любом случае. Я поддерживаю женщин. Я люблю женщин. Я готов согласиться с любым решением. Мы всегда будем дружить, ведь у нас общие знакомые и друзья. У нас большая история, которая связывает, так что all good", - объяснил он.

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