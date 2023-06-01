УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Поздняя слава и тюрьма: как сейчас выглядит Даниэль из фильмов "Такси"

Анна Подгорная
1 июня 2023, 11:11 обновлено 1 июня, 11:11
132
Жизненный путь Сами Насери, которому довелось сыграть симпатичного таксиста с страстью к скорости, оказался сложнее гонок по улицам Марселя.
Сами Насери, Фредерик Дифенталь
Сами Насери и Фредерик Дифенталь в роли Даниэля Моралеса и Эмильена Кутан-Корбадека - главных героев фильмов "Такси" / коллаж: Главред, фото: imdb.com

В 1998 году на экраны вышел первый из пяти фильмов цикла "Такси". В первой и трех последующих лентах центральными персонажами оказались полицейский-неудачник Эмильен Кутан-Корбадек (его сыграл Фредерик Дифенталь) и очаровательный таксист Даниэль Моралес, в прошлом - развозчик пиццы, влюбленный в скорость и свою невесту Лили.

Эмильен и Даниэль невольно становятся друзьями, и вместе берутся за различные дела, которые не под силу полиции Марселя. Комедия с элементами боевика и детектива, вышедшая из-под пера легендарного Люка Бессона, богата погонями, красивыми девушками, искрометным юмором и, конечно же, крутыми тачками.

Роль Даниэля, который вдохновил миллионы мальчишек по всему миру выкрасить на виске одну белую полоску и поинтересоваться, как работает автомобиль, сыграл французский актер берберского происхождения Сами Насери.

видео дня

В 16 лет Сами бросил школу, в 19 - решил стать актером. С тех пор колоритный парень искал своем место под кинематографическим солнцем - играл в основном в массовке, но именно она и принесла ему счастливый билет.

В 1994 году на съемках фильма "Леон", где Насери сыграл одного из полицейских в финале картины, он познакомился с режиссером Люком Бессоном, который четыре года спустя предложил ему главную роль в первом фильме "Такси". На тот момент актеру было уже 37 лет.

Сами Насери
Сами Насери на Каннском кинофестивале в 2016 году / ua.depositphotos.com

После этого карьера актера пошла в гору. Он стал узнаваемым, ему начали предлагать разные роли, но он неизменно возвращался к "Даниэлю Моралесу". Сами Насери повторил эту роль во второй, третьей и четвертой частях фильма, а в пятой (наименее успешной из серии) ему уже не нашлось места - сменился режиссер, сменились и главные герои. Тем не менее актер утверждает, что даже сейчас готов сняться и в шестом, и в седьмом фильмах, если Люк Бессон соберет "старую команду".

Несмотря на успешную актерскую карьеру, Насери с начала двухтысячных не исчезает из криминальных хроник: имеет условный срок за агрессивное вождение и избиение другого водителя, за покушение на охранника ночного клуба, оскорбление полицейских и пр. Имеет несколько реальных тюремных сроков - за драку, аварию с участием сотрудницы полиции, нарушение испытательного срока. Сами Насери задерживали за нанесение ранений различной тяжести, вождение без удостоверения, злоупотребление алкоголем.

Сейчас Сами Насери 61 год. Актер продолжает сниматься в свое удовольствие и наслаждаться жизнью главного хулигана французского кинематографа.

Сами Насери
Как Сами Насери выглядит сейчас / instagram.com/samynacerioff

Ранее Главред рассказывал, какая судьба постигла и как сильно изменилась Люси Лоулесс, которая сыграла легендарную Зену - королеву воинов в одноименном сериале конца девяностых.

Хотя более неожиданное преображение произошло все же с Мелиссой Джоан Харт - из юной ведьмы Сабрины из сериала "Сабрина - маленькая ведьма" она превратилась в зрелую женщину, в которой все реже и реже узнают ту самую девушку с магией и очаровательным котом Салемом.

Другие новости:

шоу-бизнес Сами Насери новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Ополченцы России ударили по МВД на Белгородщине и уничтожили технику оккупантов

Ополченцы России ударили по МВД на Белгородщине и уничтожили технику оккупантов

11:58 Мир
"До нашей победы!": Зеленский назвал сроки завершения войны в Украине

"До нашей победы!": Зеленский назвал сроки завершения войны в Украине

11:46 Украина
"Оппозиция ломает табу": в РФ критикуют и хотят заменить Путина – разведка Британии

"Оппозиция ломает табу": в РФ критикуют и хотят заменить Путина – разведка Британии

11:11 Мир
Все главные новости

Последние новости

11:58

Ополченцы России ударили по МВД на Белгородщине и уничтожили технику оккупантов

11:55

Чрезвычайно сложная загадка: нужно найти кольцо среди часов за 15 секунд

11:46

"До нашей победы!": Зеленский назвал сроки завершения войны в Украине

11:24

Гороскоп Таро на июнь 2023: Весам - баланс, Стрельцам - романтика, Скорпионам - прибыльВидео

11:11

Поздняя слава и тюрьма: как сейчас выглядит Даниэль из фильмов "Такси"

РФ убила в Киеве 3 человека, из них один - ребенок: что известно о ракетном ударе 1 июняРФ убила в Киеве 3 человека, из них один - ребенок: что известно о ракетном ударе 1 июня
11:11

"Оппозиция ломает табу": в РФ критикуют и хотят заменить Путина – разведка Британии

11:09

Гороскоп на завтра 2 июня 2023: Тельцу – неприятные новости, Раку - созерцаниеВидео

11:03

"Хотят нанести удар неожиданно": Игнат объяснил, почему оккупанты бьют "Искандерами"Видео

10:57

Столтенберг – об атаке Москвы: войну начал Путин, Украина имеет право защищатьсяВидео

Реклама
10:46

Саманта возвращается в легендарный сериал "Секс в большом городе"

10:28

Будут больше, чем в магазине: как ухаживать за перцем в период плодоношенияВидео

10:08

Коалиция истребителей и Patriot для Украины: Зеленский участвует в саммите в МолдовеВидео

10:01

В Москве и главной больнице Кремля оборудуют бомбоубежища – СМИВидео

09:55

Лишь 20% людей решат головоломку за 40 секунд: нужно найти 2 спрятанных предмета

08:32

Ополченцы России пошли на прорыв на Белгородщине: враг заявил об "атаке танками"Видео

08:31

Пригожин будет дерибанить Россию, когда там начнется смутамнение

08:30

"Укрытие просто не открыли": киевлянин рассказал, как погибла его жена во время атаки 1 июняВидео

08:00

Supermassive black hole: рецензия на мультфильм "Человек-паук: сквозь Вселенную"

07:56

Войска России рухнут через пару месяцев: Арестович сделал прогноз о финале войныВидео

07:52

Кадыров боится бросать свои силы в Украину для наступления вместо "вагнеровцев" - ISW

Реклама
06:20

Выступил Путин, был он вял и скученмнение

05:23

Любовный гороскоп на июнь 2023: яркие чувства, курортные романы и риск заболеть

04:35

Камалия показала, как российская ракета разбила квартиру сестры в КиевеВидео

04:00

1 июня: какой сегодня праздник и кто отмечает День ангела

03:00

"Не стоит ждать уменьшения ударов": Коваленко рассказал, что задумали россиянеВидео

02:20

"В верхушке РФ раскол": когда Путин ослабнет, Пригожин его "порвет" – ЯковенкоВидео

01:55

83-летний Аль Пачино станет отцом - мамочка младше актера на полвека

01:30

Как топить сало на смалец: хитрый фокус удивит стопроцентным результатом

00:30

СМИ сообщили, что Земфира стала гражданкой Франции

00:13

"Точно произойдет": астролог спрогнозировал прорыв ВСУ в Крым и назвал датуВидео

31 мая, среда
23:43

Всемирно известная певица созналась в аутизме

23:33

"Убивали евреев и поляков": Миланович оскандалился из-за лозунга "Слава Украине"Видео

23:31

Зачем 2 июня пересчитывать все деньги в доме: приметы и что нельзя делатьВидео

23:15

Корректировщица Волочкова снова в деле: балерина сдала Джигурду

23:02

Скандальному экс-главе Верховного Суда Князеву уменьшили залог и оставили под стражей

22:44

В лучших традициях девяностых: Бужинская показала, как выглядела в 14 лет

22:21

Зрительный обман: только гений заметит лодочника на самой сложной оптической иллюзии

22:11

Ракеты и боеприпасы для Patriot: США объявили о новой помощи для УкраиныВидео

22:09

"Ордер на арест": Путин сидит в РФ и не поедет на инаугурацию Эрдогана

21:56

Чорновил назвал невесту Да Винчи "подолигархической шмарой": соцсети возмущены

Реклама
21:06

"Хочется верить в сильную армию": Анастасия Волочкова стала корректировщицей ВСУВидео

20:39

"Путин оживил мертвый мозг НАТО электрошоком": Макрон шокировал заявлением о президенте РФВидео

20:15

5 вещей, которые нельзя делать перед дорогой: неудачи будут идти по пятам

19:46

Затишья нет, враг палит из артиллерии: Маляр рассказала об ожесточенных боях за БахмутВидео

19:41

Верка Сердючка с Мамой погрызлись в киевском метроВидео

19:26

"Важные вопросы": Зеленский неожиданно провел срочную Ставку в ОдессеВидео

19:22

"Могут запустить ракеты и дроны": Гуменюк рассказала о новом ракетном ударе РФВидео

19:20

Битва за Бахмут: почему это ловушка для русских?мнение

19:17

Как избавиться от мух в доме: cредства-спасение от назойливого жужжания и заразы

18:37

Что должно быть в машине летом: на случай жары и непредвиденных ситуацийВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять