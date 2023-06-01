Поздняя слава и тюрьма: как сейчас выглядит Даниэль из фильмов "Такси"

Жизненный путь Сами Насери, которому довелось сыграть симпатичного таксиста с страстью к скорости, оказался сложнее гонок по улицам Марселя.

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Сами Насери и Фредерик Дифенталь в роли Даниэля Моралеса и Эмильена Кутан-Корбадека - главных героев фильмов "Такси" / коллаж: Главред, фото: imdb.com

В 1998 году на экраны вышел первый из пяти фильмов цикла "Такси". В первой и трех последующих лентах центральными персонажами оказались полицейский-неудачник Эмильен Кутан-Корбадек (его сыграл Фредерик Дифенталь) и очаровательный таксист Даниэль Моралес, в прошлом - развозчик пиццы, влюбленный в скорость и свою невесту Лили.

Эмильен и Даниэль невольно становятся друзьями, и вместе берутся за различные дела, которые не под силу полиции Марселя. Комедия с элементами боевика и детектива, вышедшая из-под пера легендарного Люка Бессона, богата погонями, красивыми девушками, искрометным юмором и, конечно же, крутыми тачками.

Роль Даниэля, который вдохновил миллионы мальчишек по всему миру выкрасить на виске одну белую полоску и поинтересоваться, как работает автомобиль, сыграл французский актер берберского происхождения Сами Насери.

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В 16 лет Сами бросил школу, в 19 - решил стать актером. С тех пор колоритный парень искал своем место под кинематографическим солнцем - играл в основном в массовке, но именно она и принесла ему счастливый билет.

В 1994 году на съемках фильма "Леон", где Насери сыграл одного из полицейских в финале картины, он познакомился с режиссером Люком Бессоном, который четыре года спустя предложил ему главную роль в первом фильме "Такси". На тот момент актеру было уже 37 лет.

Сами Насери на Каннском кинофестивале в 2016 году / ua.depositphotos.com

После этого карьера актера пошла в гору. Он стал узнаваемым, ему начали предлагать разные роли, но он неизменно возвращался к "Даниэлю Моралесу". Сами Насери повторил эту роль во второй, третьей и четвертой частях фильма, а в пятой (наименее успешной из серии) ему уже не нашлось места - сменился режиссер, сменились и главные герои. Тем не менее актер утверждает, что даже сейчас готов сняться и в шестом, и в седьмом фильмах, если Люк Бессон соберет "старую команду".

Несмотря на успешную актерскую карьеру, Насери с начала двухтысячных не исчезает из криминальных хроник: имеет условный срок за агрессивное вождение и избиение другого водителя, за покушение на охранника ночного клуба, оскорбление полицейских и пр. Имеет несколько реальных тюремных сроков - за драку, аварию с участием сотрудницы полиции, нарушение испытательного срока. Сами Насери задерживали за нанесение ранений различной тяжести, вождение без удостоверения, злоупотребление алкоголем.

Сейчас Сами Насери 61 год. Актер продолжает сниматься в свое удовольствие и наслаждаться жизнью главного хулигана французского кинематографа.

Как Сами Насери выглядит сейчас / instagram.com/samynacerioff

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