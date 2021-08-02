Появились подробности состояния танцора Дорофеевой на следующий день после травмы

Надя Дорофеева рассказала, вышел ли Женя из комы после избиения 1 августа.
Танцор из команды Нади Дорофеевой Женя утром 1 августа был избит сотрудником УГО - ему пришлось делать трепанацию черепа и вводить в искусственную кому.
Сейчас Надя Дорофеева в Instagram рассказала, что он все ще в коме.
"Ребята, мой предыдущий пост инстаграм удалил за "нарушение руководства сообщества", потому делюсь актуальной информацией в этом: Женя все еще находится в медикаментозной коме…вся команда, друзья, близкие и все неравнодушные люди держим кулаки и верим в лучшее !!Виновного нашли и опознали, видео того, как все произошло, уже в сети! Надеемся на лучшее! Нужно довести дело до конца!И давайте посылать самые добрые мысли Жене, чтобы он скорее поправился и восстановился. Спасибо за огромную поддержку, вы – сила!", - написала она.
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Избиение танцора Нади Дорофеевой - все подробности
- Как сообщал Главред, в Киеве жестоко избили танцовщика Надежды Дорофеевой. Ему провели трепанацию черепа и ввели в медикаментозный сон.
- На видео, которое появилось в Сети видно, как мужчина ударил Евгения, и тот упал.
- Евгения (пострадавшего) собирались вывести из медикаментозной комы днем 2 августа, но пока что он остается в том же состоянии.
- Днем 2 августа Прокуратура Киева сообщила о том, что задержала сотрудника УГО, который избил танцора Нади Дорофеевой, но подчеркнула, что его нельзя назвать виновным, пока это не доказано в суде.