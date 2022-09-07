Сбросил маску: сын Повалий пожалел свою маму и указал на 'гонения' со стороны Украины

Денис Повалий / Facebook

Денис Повалий, сын певицы-запроданки Таисии Повалий, которая несмотря на войну в Украине продолжает выступать в России, поддерживая таким образом убийства мирных украинских жителей, высказался в отношении своей матери и ситуации в целом.

По мнению Дениса Повалий, который вроде как стал на сторону Украины, война - это "кровавая игра", которая "кому-то на руку". На примере травли своей матери-предательницы Повалий предположил, что правительство намеренно создавало "предателей".

Денис Повалий также наконец-то снял маску и показал на чьей он стороне, опубликовав "предысторию". Так, по его словам, его семья должна была бежать в 2004 году после "угроз расправы из-за агитации за януковича".

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И тут Денис удивляется, отчего же в 2019 году его маме, живущей в России и поддерживающей президента Януковича, не разрешили провести концерт.

Кроме того, сын Повалий искренне верит в то, что его матери вместе с некоторыми другими певицами объявили недоверие, назвав предателями, потому что "кому-то на руку". А не потому, что они продолжали развлекать россиян, которые вели войну на Донбассе и аннексировали Крым.

"Кому на руку такие действия нашей власти? Это ли не еще один повод для вторжения – раздел по языковому принципу на своих и чужих, за майдан/против майдана, срывание георгиевских лент", – повторил артист нарративы кремлевской пропаганды.

Кстати, эти сториз уже не доступны, так как "мамин сын" их уже удалил.

Напомним, ранее запроданка Таисия Повалий продолжает свой вояж позора - певица украинского происхождения упорно молчит о войне в Украине, зато продолжает скакать на концертах, посвященных Кобзону за кровавые серебряники РФ.

Правда, это дается ей со все большим трудом: то ли возраст дает о себе знать, то ли украинская песня стала предательнице поперек горла, однако, выбегая на стадион российского города Прокопьевск, Повалий дважды споткнулась и чуть не упала на красной дорожке.

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