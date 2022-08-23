Червона рута поперек горла встала: Таисия Повалий чуть не рухнула на концерте в РФ

Предательница так спешила выслужиться перед российскими зрителями, что едва не зарылась носом в красную дорожку.
Запроданка Таисия Повалий продолжает свой вояж позора - певица украинского происхождения упорно молчит о войне в Украине, зато продолжает скакать на концертах, посвященных Кобзону за кровавые серебряники РФ.
Правда, это дается ей со все большим трудом: то ли возраст дает о себе знать, то ли украинская песня стала предательнице поперек горла, однако, выбегая на стадион российского города Прокопьевск, Повалий дважды споткнулась и чуть не упала на красной дорожке.
Затем Тая начала исполнять украинскую песню Червона Рута. Вернее, исполняла ее фонограмма, а сама Повалий, вероятно шокированная пробежкой с последующим конфузом, отчаянно не попадала в ноты.
Позорный ролик с Повалий появился на странице одного из фан-аккаунтов артистки в Instagram.
Напомним, ранее известная российская певица, которая была в жюри украинского проекта "Х-фактор" Ирина Дубцова, открыто поддержала военное вторжение россии в Украину, со всеми вытекающими последствиями, смертями и насилием в отношении мирных украинских граждан.
Российская телеведущая Лера Кудрявцева, которая часто работала в Украине, после длительного молчания поддержала военную политику Кремля, и пожаловалась на негативное отношение к русским.
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