"Потому что любят": Зеленский растрогал заявлением о своих детях и жене

Зеленский признался, что редко видится со своими детьми, а с женой немного чаще.

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Владимир Зеленский рассказал о своей семье / коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский искренне рассказал о своей семье и как часто он видится со своей семьей.

Дети президента Украины, даже после террористического нападения РФ на Украину, остались жить в родной стране. Они в одинаковых условиях с детьми всех украинцев. Об этом Владимир Зеленский рассказал журналисту Бруно Веспи во время интервью для итальянского телеканала Rai 1.

"Моя дочь - студентка, а сын - учится в школе", - сказал президент.

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Также Зеленский признался, что скучает за детьми, ведь видит их не очень часто.

"Верю, что они меня любят, и крепко обнимают, потому что любят, а не потому что мы редко видимся", - сказал глава государства.

"Жену вижу чаще. Она помогает мне. У нее есть свои гуманитарные проекты. Чаще, потому что она приходит к нам в офис, и работает здесь. Я думаю, что мои дети и моя семья находятся в таких же условиях, как и все дети украинцев, которые находятся в Украине", - добавил Зеленский.

Семья Владимира Зеленского Владимир Зеленский женился на Елене Зеленской (в девичестве – Кияшко) в 2003 году. Однако познакомились будущие супруги еще в школе.

Уже в 2004 году у пары родилась дочь Александра, а в 2013 – сын Кирилл.

Известно, что семья президента Украины, даже с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину, осталась в Украине, чем Зеленский очень гордится. Его дети учатся в украинских учебных заведениях.

Добавим, недавно Елена Зеленская продемонстрировала элегантный лук на встрече с королевой Камиллой. Зеленская поблагодарила королевскую семью и Соединенное Королевство за поддержку в противостоянии против страны-террориста РФ, которая напала на Украину.

А также Елена Зеленская для встречи с Софи Леде, датскими и украинскими медицинскими сотрудниками подобрала сдержанный образ - в меру деловой, но элегантный.

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