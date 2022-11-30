Потеряла 45 кг: Ратаковски приближается к аннорексии

Эмили Ратаковски / instagram.com/emrata

Американская супермодель Эмили Ратаковски, которая славится своей великолепной фигурой, похоже, тяжело переживает развод со своим супругом и теряет килограммы.

Оказалось, что Ратаковски недавно пережила "действительно страшную" потерю веса, похудев до 45 килограмм.

"Я думаю, что травма живет в теле", — сказала модель гостье подкаста Миа Халифа во вторник в эпизоде "High Low". "Это мой опыт", - сказала Ратаковски, которую цитирует Page Six.

Эмили Ратаковски. Instagram

"Когда мне действительно плохо, я теряю очень много веса", — продолжила 31-летняя актриса. "Недавно я похудела до 45 килограмм, и это было очень, очень страшно", - добавила она.

Звезда отметила, что с тех пор она "набрала вес", пояснив: "Для меня это сильно меняет правила игры и то, как я знаю, что я счастлива".

У Ратаковски был трудный год: в июле Page Six сообщила, что она разводится с мужем Себастьяном Беар-МакКлардом после четырех лет брака.