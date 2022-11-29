Много филейной части не бывает: Ратаковски в микро трусах отрекламировала свои купальники

Эмили Ратаковски / instagram.com/inamoratawoman

Американская супермодель Эмили Ратаковски, которая славится своей великолепной фигурой, выложила в сеть серию привлекательных фотографий.

На своей странице в Instagram, Ратаковски решила продвигать собственный бренд купальников и определила, что лучше всего с этой задачей справится ее попа.

Так, модель в серии снимков показывает разные модели купальников, в том числе едва ли прикрывающих весь "стыд".

Впрочем, ее поклонникам такие фото наверняка придутся по душе, ведь не каждый раз можно полюбоваться на прекрасный зад американской звезды.

Отметим, что концепция рекламных кампаний для бикини от Ратаковски представляет собой модную съемку в формате натурализма: акценты делают на женских фигурах всех форм и размеров во всем их разнообразии и великолепии.

Более того - сама Ратаковски, которая нередко мелькает в качестве модели для съемок собственных творений, недавно предстала перед камерой а-ля натюрель. Фотографии, которые появились на странице бренда в Instagram, собрали массу восторженных отзывов.

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