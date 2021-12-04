Потап показал милое фото своих любимых девочек

На фото, сделанном в гостиной их загородного дома, Каменских запечатлена на фитнес-коврике в компании любимой собачки Мими.
Известный украинский продюсер и участник группы MOZGI Потап похвастался в сети своими девочками.
Так, в Instagram он показал милое домашнее фото с любимой женой, при этом Настя Каменских была не одна.
На фото, сделанном в гостиной их загородного дома, Каменских запечатлена на фитнес-коврике в компании любимой собачки Мими.
Певица в коротком черном топе и голубых шортах прилегла на коврик - вероятно, после тренировки, а верный питомец сидит рядом с ней. В таком виде их и застал Потап, когда спустился со второго этажа.
"Спускаюсь вниз, а там меня ждут такие девчонки", - написал довольный рэпер.
Ранее Главред писал о том, что Настя Каменских в очередной раз взбудоражила воображение своих поклонников зажигательным виде.
Звезда предстала в атласном спортивном костюме зеленого цвета с перьями. Она приоткрыла свое тело, спустив часть одежды с плеча. Тем самым Настя показала свое декольте.
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