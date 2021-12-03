Каменских удивила жаркими танцами в спортивном костюме с перьями и глубоким декольте

Звезда позировала в ярком образе.
Популярная украинская певица Настя Каменских в очередной раз взбудоражила воображение своих поклонников зажигательным видео, которое появилось на ее странице в Instagram.
Звезда предстала в атласном спортивном костюме зеленого цвета с перьями. Она приоткрыла свое тело, спустив часть одежды с плеча. Тем самым Настя показала свое декольте.
Певица показалась перед камерой с вечерним макияжем, в частности, ярко-красной помадой. Она уложила волосы в высокий пучок и зажигательно кружилась перед объективом.
Напомним, ранее украинская телеведущая Леся Никитюк эротично съела конфету Дмитрия Гордона "Птичье молоко".
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Автор: Ульяна Виноградова