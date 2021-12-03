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Каменских удивила жаркими танцами в спортивном костюме с перьями и глубоким декольте

3 декабря 2021, 18:00
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Звезда позировала в ярком образе.

Настя Каменских
Настя Каменских / instagram.com/kamenskux

Популярная украинская певица Настя Каменских в очередной раз взбудоражила воображение своих поклонников зажигательным видео, которое появилось на ее странице в Instagram.

Звезда предстала в атласном спортивном костюме зеленого цвета с перьями. Она приоткрыла свое тело, спустив часть одежды с плеча. Тем самым Настя показала свое декольте.

Певица показалась перед камерой с вечерним макияжем, в частности, ярко-красной помадой. Она уложила волосы в высокий пучок и зажигательно кружилась перед объективом.

Настя Каменских устроила жаркие танцы / instagram.com/kamenskux

Напомним, ранее украинская телеведущая Леся Никитюк эротично съела конфету Дмитрия Гордона "Птичье молоко".

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