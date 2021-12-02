Леся Никитюк шокировала наслаждением от поедания конфеты Дмитрия Гордона: тот ее поблагодарил

Она съела сладость с птичьим молоком.
Украинский журналист Дмитрий Гордон опубликовал на своей странице в Instagram интересное видео, которым напомнил подписчиками о том, что кроме публичной деятельности еще занимается и производством конфет.
В ролике появилась популярная телеведущая Леся Никитюк, которой кто-то за кадром (Леся называла его Дмитрий Ильич, поэтому, по всей видимости, это был сам Гордон) вручил пакет с изображением лица Гордона. А в пакете оказались его же сладости. Коробка также была с изображением лица журналиста.
Открыв пакет, Леся обрадовалась презенту и сразу же решила его испробовать.
Так. Никитюк привела в недоумение публику эротичным поеданием конфеты "Птичье молоко" и просто изумилась от наслаждения.
"Просто люкс", - сказала Леся, наслаждаясь сладостью Дмитрия, и заявила, что с нетерпением ждет его следующей конфеты.
Читайте такжеГордон пожалел Зеленского на шоу у ШустераВ свою очередь, Гордон ее поблагодарил в соцсети.
Напомним, ранее Никитюк в обольстительном образе показала свое ложе.
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