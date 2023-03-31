Потап и Настя разводятся: инсайдер озвучил причину

Украинский блогер Богдан Беспалов ссылаясь на свои источники сообщил шокирующие "факты" относительно жизни звездного семейства.

Настя Каменских, Потап / instagram.com/kamenskux

Украинский блогер Богдан Беспалов на своем одноименном YouTube канале "слил" эксклюзив, который касается звездной пары - Насти Каменских и Алексея Потапенко (Потапа).

В частности, блогер сообщил, что пара тайно запустила процесс развода. Причиной распада красивой звездной пары якобы стала измена Потапа. "Сливаем эксклюзив, которого нигде нет. Мы первые. Потап и Настя начали процесс развода, но пока это скрывают", – сообщил Беспалов.

Сам блогер ссылается на некие анонимные источники, а также на каких-то "котиков", которые владеют информацией. Блогер также обращает внимание на то, что после того, как Каменских пожаловалась на потерю голоса и отменила свой концерт, она сплясала и спела вживую на корпоративе.

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Корпоратив с Каменских / Скриншот

По словам Беспалова, Каменских придумала спланированный пиар-ход, чтобы отвлечь внимание от сексуального скандала, который случился с Потапом.

Далее ведущий канала выдает еще один инсайт: Настя Каменских специально разрушила брак Потапа и Ирины Горовой еще в далеком 2008 году. По его словам, Каменских делала все, чтобы "заарканить" успешного музыкального продюсера и гениального автора Потапа. Мол, пара проводила вместе много времени, пока Ирина Горовая занималась музыкальным бизнесом Потапа и воспитывала их общих детей.

По словам "котят" о которых говорит ведущий и со ссылкой на них, Потап якобы славился заказом разных "лесби-шоу" и "эскортниц". "Постоянно гулял направ о и налево. Официальный брак с Настей Каменских его не остановил", - говорит ведущий Беспалов.

Беспалов о разводе Потапа / Скриншот

"Потап изменил Насте с человеком из близкого окружения пары. Этот человек был очень близок к Каменских. На этот раз она не смогла простить. До этого она уже знала про все огрешности Потапа", - говорит блогер.

Также по его словам, Каменских была готова мириться с этими похождениями Потапа, ведь основа их брака "коммерческие отношения".

Напомним, ранее украинская певица Настя Каменских сообщила, что ей требуется срочная медицинская помощь. Без должного ухода она может потерять свой восхитительный талант. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. Охрипшая Каменских в видеообращении к поклонникам сообщила, что на ее голосовых связках появилось новообразование, которое мешает ей петь.

Также ранее жена Потапа показала, как сейчас выглядит ее фигура после слухов о разводе и резком наборе веса - удачно подобранный концертный наряд подчеркивает необходимое и скрывает лишнее.

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