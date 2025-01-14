"Поставили диагноз": Миддлтон сделала ошарашивающее заявление о своем состоянии

Кейт Миддлтон обратилась к поклонникам после посещения больницы.

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Кейт Миддлтон чувствует облегчение / коллаж: Главред, фото: instagram.com, принц и принцесса Уэльские

Кратко:

Кейт Миддлтон посетила больницу, в которой лечилась от рака

Принцесса готова вернуться к обычной жизни

Принцесса Кейт Миддлтон во вторник, 14 января, побывала в больнице Royal Marsden Hospital, где лечилась от рака.

На странице принца и принцессы Уэльских в соцсетях Кейт сообщила, что у нее наступила ремиссия

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"Я искренне благодарю всех тех, кто тихо шел рядом со мной и Уильямом, когда мы преодолевали все", – написала принцесса.

Также Миддлтон поблагодарила врачей больницы, ведь считает, что они сделали больше, чем могли.

инфографика Кейт Миддлтон / Инфографика Главред

"Это облегчение, которое сейчас я нахожусь в ремиссии, и я сосредоточена на выздоровлении. Каждый, кому поставили диагноз рак, знает, что нужно время, чтобы привыкнуть к новой реальности. Однако я с нетерпением жду насыщенного года. Нужно многое ждать. Спасибо всем за постоянную поддержку", – заявила Кейт.

Кейт Миддлтон - последние новости по теме

Ранее стало известно, как выглядело второе свадебное платье Кейт Миддлтон. Широкая публика видела лишь один наряд принцессы, однако для частной вечеринки по случаю бракосочетания Кэтрин подобрала другой лук.

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Также, как сообщал Главред, источник из окружения принца и принцессы Уэльских рассказал, как изменились отношения в их браке на фоне онкологии и сложного лечения Кэтрин.

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Кто такая Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

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