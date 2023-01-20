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"Посмотрите, какое тело!": в Сети всплыло откровенное видео 18-летнего Колина Фаррелла в стрингах

20 января 2023, 18:16
Ирландская звезда выступал полуобнаженным перед тысячами зрителей.
Колин Фаррелл
Колин Фаррелл в юности снимался полуобнаженным в рекламе / imdb.com

Ирландский актер Колин Фаррелл много раз признавался именитыми изданиями одним из самых красивых мужчин. Фильмы (Александр, Лобстер, Джентльмены, Залечь на дно в Брюгге и пр.) с его участием очень разноплановы - от драм до черных комедий, и везде он находит свой неповторимый образ.

Однако актерство пришло в его жизнь случайно: он был сложным подростком, постоянно участвовал в драках и пьяных вечеринках, а в 17 лет он даже был вынужден бежать из страны из-за того, что подрался со своим школьным учителем. В 18, после возвращения в Ирландию, он пошел в актерскую школу по настоянию товарища - именно с этого момента его необузданная натура нашла пристанище в актерстве.

Его первым фильмом была драма Исчезновение Финбара (1996), однако Фаррелла даже не указали в титрах. Первым заметным появлением на киноэкранах был фильм Зона военных действий (1999). Опыт игры на сцене Колин также получал, активно снимаясь в рекламе. Один из роликов юного актера попал в Сеть и немало позабавил общественность.

Фаррелл выступал в качестве мужчины-модели на дневном шоу на ирландском канале RTE в ярко-красных стрингах - молодой мужчина к огромному удовольствию присутствующих в студии дам похвастался своим полуобнаженным телом.

Видео датируется 1994 годом (Фарреллу тогда было 18 лет). Его обнародовал Грег Моллой, архивариус телевидения, который занимается оцифровкой материала на кассетах, сообщает издание Dlisted.

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