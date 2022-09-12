Последняя воля королевы: о чем попросила Елизавета II перед смертью и кого выбрала для исполнения

Похороны королевы Елизаветы / royal.uk

8 сентября в Балморале умерла королева Елизавета II. Как сообщают британские СМИ, проститься с ней успели только двое детей - король Чарльз и принцесса Анна.

Все остальные дети, а также внуки и остальные родственники смогли добраться до Балморала только после того, как королева скончалась.

По правилам, тело королевы должны перевезти сначала из Балморала в Эдинбург - для прощания. А потом тело Королевы Елизаветы доставят в Лондон, где 19 сентября состоятся похороны.

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Последняя воля королевы Елизаветы II

11 сентября кортеж гробом Елизаветы выехал из Балморала в Эдинбург. За катафалком с телом королевы в Эдинбург следовал королевский Bentley, где находилась 72-летняя принцесса Анна, единственная дочь королевы Елизаветы и герцога Эдинбургского Филиппа.

В автомобиле с ней находился муж - вице-адмирал сэр Тимоти Лоренс. Как утверждают очевидцы - принцесса Анна выглядит убитой горем, но она остается спокойной и держит себя в руках.

Также стало известно, что именно принцесса Анна будет сопровождать тело матери из Шотландии в Лондон. Известно, что полетят они самолетом.

Как утверждает Daily Mail, присутствие принцессы Анны в похоронном кортеже неслучайно. И объясняет отсутствие всех остальных ближайших родственников королевы.

"Дело в том, что такова была последняя воля королевы - она хотела, чтобы единственная дочь сопровождала ее в последнюю дорогу. И вместе с ней поехала в дворец Холируд, а потом отвезла ее домой", - говорится в сообщении.

Смерть королевы Елизаветы II

Королева Британии умерла в возрасте 96 лет 8 сентября.

Она всего на полтора года пережила своего почившего супруга — герцога Филиппа. На ее место пришел 73-летний принц Чарльз, взявший имя Чарльз III. Вчера монарх официально взошел на престол. Он сразу обратился к своему народу.

"За последние 70 лет мы смогли наблюдать, как Великобритания стала страной множества народов и национальностей. Наши ценности были и остаются такими, какими были всегда. Я повторяю обещание своей матери и также обещаю служить своему народу до конца своей жизни — долгой или короткой", - сказал король.

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