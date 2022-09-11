Люди выстроились в огромные очереди и плачут: кортеж с гробом Елизаветы II покинул замок Балморал

Похороны Елизаветы II / скриншот, reuters

11 сентября похоронный кортеж с гробом королевы Елизаветы II покинул замок Балморал. Сейчас он направляется в шотландскую столицу Эдинбург в Холирудский дворец.

Люди выстроились в огромные очереди и провожают кортеж со слезами на глазах.

Кортеж преодолеет расстояние в шесть часов, и это будет первая остановка на пути в Лондон. Гроб с телом поставят в Тронном зале, чтобы у персонала дворца имелась возможность отдать дань уважения покойной.

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Похороны королевы запланированы на 19 сентября в Виндзоре.

Подробности похорон Елизаветы II

Как будут прощаться и будет проходить похоронная процессия, кто будет присутствовать на похоронах Елизаветы II, Букингемский дворец сообщит на следующей неделе.

Смерть королевы Елизаветы II

Королева Британии умерла в возрасте 96 лет 8 сентября.

Она всего на полтора года пережила своего почившего супруга — герцога Филиппа. На ее место пришел 73-летний принц Чарльз, взявший имя Чарльз III. Вчера монарх официально взошел на престол. Он сразу обратился к своему народу.

"За последние 70 лет мы смогли наблюдать, как Великобритания стала страной множества народов и национальностей. Наши ценности были и остаются такими, какими были всегда. Я повторяю обещание своей матери и также обещаю служить своему народу до конца своей жизни — долгой или короткой", — сказал король.

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