Люди выстроились в огромные очереди и плачут: кортеж с гробом Елизаветы II покинул замок Балморал

Похороны королевы запланированы на 19 сентября в Виндзоре.
11 сентября похоронный кортеж с гробом королевы Елизаветы II покинул замок Балморал. Сейчас он направляется в шотландскую столицу Эдинбург в Холирудский дворец.
Люди выстроились в огромные очереди и провожают кортеж со слезами на глазах.
Кортеж преодолеет расстояние в шесть часов, и это будет первая остановка на пути в Лондон. Гроб с телом поставят в Тронном зале, чтобы у персонала дворца имелась возможность отдать дань уважения покойной.
Похороны королевы запланированы на 19 сентября в Виндзоре.
Подробности похорон Елизаветы II
Как будут прощаться и будет проходить похоронная процессия, кто будет присутствовать на похоронах Елизаветы II, Букингемский дворец сообщит на следующей неделе.
Смерть королевы Елизаветы II
Королева Британии умерла в возрасте 96 лет 8 сентября.
Она всего на полтора года пережила своего почившего супруга — герцога Филиппа. На ее место пришел 73-летний принц Чарльз, взявший имя Чарльз III. Вчера монарх официально взошел на престол. Он сразу обратился к своему народу.
"За последние 70 лет мы смогли наблюдать, как Великобритания стала страной множества народов и национальностей. Наши ценности были и остаются такими, какими были всегда. Я повторяю обещание своей матери и также обещаю служить своему народу до конца своей жизни — долгой или короткой", — сказал король.
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