После скандала: молодая жена путиниста Петросяна покинула РФ - детали

Жена российского комика Евгения Петросяна, который поддерживает террористического вторжение РФ в Украину, Татьяна Брухунова покинула РФ.
Отметим, на днях разгорелся скандал из-за того, что Брухунова осудила девушек, которые покупают поддельные брендовые сумки. Поклонники Татьяны были в ярости от такого заявления, а также некоторые знаменитости раскритиковали ее слова.
Как стало известно из соцсетей жены путиниста, сейчас она находится на Мальдивах вместе с мужем, а о детях промолчала.
Брухунова часто отправляется в отпуск в одиночество, поскольку имеет няню, на которую может их оставлять.
Молодая жена Петросяна Татьяна Брухунова - последние новости по теме
Добавим, как сообщал Главред, недавно жена престарелого Петросяна Татьяна Брухунова спросила со своих фанатов за "недостачу" лайков и непристойно обозвала их. Брухунова заявила, что ей было просто интересно, почему подписчики не реагируют на ее посты, ведь сама она ставит лайки абсолютно всем, на кого подписана.
А также Татьяна Брухунова страдает от неизлечимого заболевания, которое постоянно досаждает ей. У 35-летней Татьяны проблемы с венами на ногах.
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Отношения Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой
Супруги узаконили отношения в конце 2019 года. В 2020 году у них появился сын Ваган, в 2023 - дочь Матильда. С тех пор, как общественность узнала о романе Татьяны Брухуновой с путинистом, на ее обрушился шквал хейта, ведь все уверены — именно она разрушила 30-летний союз Петросяна и Елены Степаненко.
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