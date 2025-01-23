Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

После скандала: молодая жена путиниста Петросяна покинула РФ - детали

Элина Чигис
23 января 2025, 09:00
216
Татьяна Брухунова, кажется, уехала без детей.
Татьяна Брухунова
Татьяна Брухунова отправилась в отпуск / коллаж: Главред, фото: instagram.com, ТатьянаБрухунова

Жена российского комика Евгения Петросяна, который поддерживает террористического вторжение РФ в Украину, Татьяна Брухунова покинула РФ.

Отметим, на днях разгорелся скандал из-за того, что Брухунова осудила девушек, которые покупают поддельные брендовые сумки. Поклонники Татьяны были в ярости от такого заявления, а также некоторые знаменитости раскритиковали ее слова.

Как стало известно из соцсетей жены путиниста, сейчас она находится на Мальдивах вместе с мужем, а о детях промолчала.

видео дня

Брухунова часто отправляется в отпуск в одиночество, поскольку имеет няню, на которую может их оставлять.

Татьяна Брухунова на Мальдивах
Татьяна Брухунова на Мальдивах / фото: скрин instagram.com, Татьяна Брухунова

Молодая жена Петросяна Татьяна Брухунова - последние новости по теме

Добавим, как сообщал Главред, недавно жена престарелого Петросяна Татьяна Брухунова спросила со своих фанатов за "недостачу" лайков и непристойно обозвала их. Брухунова заявила, что ей было просто интересно, почему подписчики не реагируют на ее посты, ведь сама она ставит лайки абсолютно всем, на кого подписана.

А также Татьяна Брухунова страдает от неизлечимого заболевания, которое постоянно досаждает ей. У 35-летней Татьяны проблемы с венами на ногах.

Вас может заинтересовать:

Отношения Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой

Супруги узаконили отношения в конце 2019 года. В 2020 году у них появился сын Ваган, в 2023 - дочь Матильда. С тех пор, как общественность узнала о романе Татьяны Брухуновой с путинистом, на ее обрушился шквал хейта, ведь все уверены — именно она разрушила 30-летний союз Петросяна и Елены Степаненко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Евгений Петросян Татьяна Брухунова новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Мы можем выстоять при одном условии": от чего зависит победа Украины - Жданов

"Мы можем выстоять при одном условии": от чего зависит победа Украины - Жданов

10:02Украина
Трамп неожиданно разнес Путина: в США раскрыли детали

Трамп неожиданно разнес Путина: в США раскрыли детали

09:59Мир
Атака РФ на Запорожье: город без света и тепла, число пострадавших выросло

Атака РФ на Запорожье: город без света и тепла, число пострадавших выросло

09:32Украина
Реклама

Популярное

Ещё
В семью придет беда: куда нельзя смотреть 23 января - приметы

В семью придет беда: куда нельзя смотреть 23 января - приметы

Карта Deep State онлайн за 23 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 23 января: что происходит на фронте (обновляется)

Польза в кожуре: 6 фруктов и овощей, которые не стоит чистить - список

Польза в кожуре: 6 фруктов и овощей, которые не стоит чистить - список

"На колени": в РФ набросились на Аллу Пугачеву - причина

"На колени": в РФ набросились на Аллу Пугачеву - причина

Китайский гороскоп на сегодня 23 января: Обезьянам - конфликты, Собакам - стресс

Китайский гороскоп на сегодня 23 января: Обезьянам - конфликты, Собакам - стресс

Последние новости

10:09

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 23 января (обновляется)

10:02

"Мы можем выстоять при одном условии": от чего зависит победа Украины - Жданов

09:59

Трамп неожиданно разнес Путина: в США раскрыли детали

09:58

София Ротару так и не может разорвать последнюю связь с РФ - причина

09:32

Атака РФ на Запорожье: город без света и тепла, число пострадавших вырослоФото

В 2025-м война не остановится, Украина способна обнулить договоренности Трампа и Путина – ЖдановВ 2025-м война не остановится, Украина способна обнулить договоренности Трампа и Путина – Жданов
09:29

Гороскоп на завтра 24 января: Весам - счастливые времена, Рыбам - большая прибыль

09:28

Армия РФ наступает в Курской области: ВСУ нанесли мощную контратаку россиянам

09:00

После скандала: молодая жена путиниста Петросяна покинула РФ - детали

09:00

Заморозка войны в Украине будет болезненной, Трамп настроен сделать все быстро - Клочок

Реклама
08:55

КНДР перебросит для России новые войска: аналитики раскрыли важные цели и сроки

08:34

Зеленский готов говорить с Путиным о мире, но есть условие для начала переговоровВидео

08:34

У Трампа отстранили сотрудников, ответственных за Украину: в СМИ раскрыли детали

08:22

Карта Deep State онлайн за 23 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Трамп пригрозил: как режим Мадуро сейчас ищет пути решениямнение

07:59

С чалмой на голове: Слава Каминская показала, как она сейчас выглядит

07:23

Армия РФ оккупировала село под Покровском — Deep State

06:38

РФ атаковала Запорожье ракетами: много раненых, в том числе 2-месячный младенецФотоВидео

06:10

О чем свидетельствуют первые заявления и указы Трампа в качестве президента?мнение

05:30

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 5 секунд найти медведя

05:05

Какой сегодня праздник 23 января 2025 года: что запрещено делать в этот день

Реклама
04:30

"Путин костьми ложится": прогноз "обмена территорий" между Украиной и РФ

04:00

Все трещит по швам, Путину нужна остановка боев - полковник

03:59

Где спрятался кот: только настоящий детектив найдет мурлыку за пару секунд

03:30

Штраф за езду в куртке: где водителей могут наказать за верхнюю одежду

03:04

"Решать будет не Трамп": известно, кто станет "серым кардиналом" в Белом доме

02:33

"Будет требовать от нас вывести войска": Жданов назвал опасный сценарий Трампа

02:27

Война в Украине не закончится в 2025 году: полковник назвал нюансы

02:06

Зачем в СССР консервировали воду в жестяные банки: объяснение удивит многих

02:00

Сын путинистки Шукшиной пошел воевать против украинцев - детали

01:30

Грозит 24 года тюрьмы: мужа Рианны судят за стрельбу в человека

01:14

Готовит ли армия РФ наступление на юге Украины: Ким прокомментировал слухи

00:52

ВСУ почти в полном окружении: враг может оккупировать еще один населенный пункт - DeepState

00:49

Совсем не Рэйчел Грин: 58-летнего Швиммера поймали на свидании со студенткой

22 января, среда
23:53

Обещание выполнил: Трамп закрыл южную границу США для нелегальных мигрантов

23:43

Анна Седокова попала в полицию из-за смерти Яниса Тиммы: "Будет возбуждено дело"

23:27

Цены снова "поползли" вверх: в Украине стремительно дорожает популярный овощ

23:01

Совсем скоро Украину атакует новая магнитная буря - названа дата

22:53

Елена Мозговая показала, как выглядела в "бурных 90-ых"Видео

22:44

"Это просто пиар-ход": Камалия впервые рассказала правду о разводе с мужем

22:36

Россияне атаковали Запорожье: в одном из районов вспыхнул пожар

Реклама
22:20

"Что за дичь": беглеца Потапа "разнесли" поклонники - что случилось

22:12

Появились новые подробности оккупации Харьковщины: генерала вновь взяли под стражу

22:09

Ультиматум Трампа для Путина и заявления Зеленского: главные новости Украины (дайджест)

21:47

Что можно купить в машину недорого: аксессуары, которые облегчат вождение

21:42

Трамп раскрыл детали прощального письма, которое оставил ему Байден

20:44

Абсолютные лидеры мира: что служит основой экономики Украины - неочевидный ответВидео

20:35

В Офисе президента сказали, когда Зеленский может встретиться с Трампом

20:22

Макс Барских ставит на паузу концертную деятельность - что случилось

20:02

Может ли Трамп завершить войну в Украине за 100 дней: политолог ответил

19:43

Жених Леси Никитюк поделился романтичным фото с ведущей

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять