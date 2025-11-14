После отказа от музыки: Адель начинает новую карьеру

Вкратце:
- Адель временно прекратила свою карьеру в качестве певицы
- Сейчас артистка рассматривает новые горизонты для творчества
Британская певица Адель год назад поставила на паузу свою музыкальную карьеру. Тогда звезда отметила, что не строит планов на создание новых треков, и хочет заняться "другими творческими вещами".
И теперь, похоже, артистка все же нашла для себя достойное занятие. Как сообщает издание Deadline, у Адель скоро состоится кинодебют в качестве актрисы - дизайнер и режиссер Том Форд планирует экранизацию книги Энн Райс "Плач к небесам" (1982), роль в которой достанется певице.
Сообщается, что начало съемок запланировано на январь 2026 года, а уже осенью фильм выйдет на экраны. Коллегами Адель по съемочной площадке станут Николас Холт, Колин Ферт, Аарон Тейлор-Джонсон и др.
Голливуд - последние новости:
О персоне: Адель
Адель - британская певица, автор-исполнитель и поэтесса, лауреат 16 премий Грэмми. Также у артистки есть "Оскар" и "Золотой глобус" (за песню "Skyfall" - заглавную тему одноименного фильма про Джеймса Бонда). Имеет орден Британской империи и несколько рекордов в Книге рекордов Гиннесса. Одна из самых влиятельных женщин в мире (по версии издания Time) и одна из самых продаваемых артистов в мире.
