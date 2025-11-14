После отказа от музыки: Адель начинает новую карьеру

Год назад Адель ушла в бессрочный отпуск к огромному сожалению фанатов.

Адель сейчас - певица снимется в кино от Тома Форда / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ravieb

Адель временно прекратила свою карьеру в качестве певицы

Сейчас артистка рассматривает новые горизонты для творчества

Британская певица Адель год назад поставила на паузу свою музыкальную карьеру. Тогда звезда отметила, что не строит планов на создание новых треков, и хочет заняться "другими творческими вещами".

И теперь, похоже, артистка все же нашла для себя достойное занятие. Как сообщает издание Deadline, у Адель скоро состоится кинодебют в качестве актрисы - дизайнер и режиссер Том Форд планирует экранизацию книги Энн Райс "Плач к небесам" (1982), роль в которой достанется певице.

Сообщается, что начало съемок запланировано на январь 2026 года, а уже осенью фильм выйдет на экраны. Коллегами Адель по съемочной площадке станут Николас Холт, Колин Ферт, Аарон Тейлор-Джонсон и др.

Адель сейчас - певица снимется в кино от Тома Форда / фото: instagram.com/adele

О персоне: Адель Адель - британская певица, автор-исполнитель и поэтесса, лауреат 16 премий Грэмми. Также у артистки есть "Оскар" и "Золотой глобус" (за песню "Skyfall" - заглавную тему одноименного фильма про Джеймса Бонда). Имеет орден Британской империи и несколько рекордов в Книге рекордов Гиннесса. Одна из самых влиятельных женщин в мире (по версии издания Time) и одна из самых продаваемых артистов в мире.

