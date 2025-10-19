После объявления о романе: Lida Lee похвасталась нежными поцелуями

Вкратце:
- Лида Ли уже несколько месяцев в отношениях
- Недавно артистка опубликовала видео, где ее целует мужчина
В конце августа 2025-го года Lida Lee (Лидия Скорубская) рассказала о новом романе. Личность избранника певица скрывает, оставляя поклонникам огромный простор для фантазии.
Недавно Лида Ли в своем блоге в Instagram опубликовала серию видео с подписью "Красота вокруг нас, просто нужно ее увидеть". На одном из роликов Скорубская появилась в кадре с мужчиной, который нежно поцеловал ее в висок.
Является ли этот парень бойфрендом Lida Lee, пока неизвестно. Певица продолжает хранить загадочное молчание, пока фанаты гадают, кто же на самом деле поселился в ее сердечке.
О персоне: Lida Lee
Lida Lee (настоящее имя - Лидия Скорубская) - украинская певица. Бывшая участница группы Chica-Band и бэк вокалистка Monatik. Дважды принимала участие в проекте Голос країни (4 сезон - наставник Сергей Лазарев; 10 сезон - наставник Monatik). Также принимала участие в шоу "Танці з зірками-8" и "Х-фактор". Дмитрий Монатик был ее продюсером с 2020 по 2021 год.
