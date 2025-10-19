Укр
После объявления о романе: Lida Lee похвасталась нежными поцелуями

Анна Подгорная
19 октября 2025, 18:07
Мужчина не сдержал чувства в присутствии Лиды Ли.
Lida Lee
Lida Lee личная жизнь - Лида Ли показала поцелуи загадочного мужчины / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lidalee_official

Вкратце:

  • Лида Ли уже несколько месяцев в отношениях
  • Недавно артистка опубликовала видео, где ее целует мужчина

В конце августа 2025-го года Lida Lee (Лидия Скорубская) рассказала о новом романе. Личность избранника певица скрывает, оставляя поклонникам огромный простор для фантазии.

Недавно Лида Ли в своем блоге в Instagram опубликовала серию видео с подписью "Красота вокруг нас, просто нужно ее увидеть". На одном из роликов Скорубская появилась в кадре с мужчиной, который нежно поцеловал ее в висок.

Является ли этот парень бойфрендом Lida Lee, пока неизвестно. Певица продолжает хранить загадочное молчание, пока фанаты гадают, кто же на самом деле поселился в ее сердечке.

Lida Lee с парнем
Lida Lee личная жизнь - Лида Ли показала поцелуи загадочного мужчины / фото: instagram.com/lidalee_official
Lida Lee с парнем
Lida Lee личная жизнь - Лида Ли показала поцелуи загадочного мужчины / фото: instagram.com/lidalee_official

Ранее Главред рассказывал, что Джамала пошла на отчаянный шаг, чтобы спасти Нацотбор на Евровидение-2026, музыкальным продюсером которого она является. Певица осталась недовольной песнями, которые присылают на конкурс.

Также мэр Киева и бывший спортсмен Виталий Кличко рассказал, чем занимаются его взрослые дети от Натальи Егоровой. У пары двое сыновей и дочь, которые живут за границей.

О персоне: Lida Lee

Lida Lee (настоящее имя - Лидия Скорубская) - украинская певица. Бывшая участница группы Chica-Band и бэк вокалистка Monatik. Дважды принимала участие в проекте Голос країни (4 сезон - наставник Сергей Лазарев; 10 сезон - наставник Monatik). Также принимала участие в шоу "Танці з зірками-8" и "Х-фактор". Дмитрий Монатик был ее продюсером с 2020 по 2021 год.

Трамп вернулся к старым взглядам на РФ, США отдаляются от Украины - The Times

08:28

НПЗ и газоперерабатывающий завод: ВСУ мощно ударили по целям в Самаре и Оренбурге

07:35

Военная и финансовая помощь Украине значительно сократилась – NZZ

