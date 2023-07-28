"После этой фотки выгонят из дома": Потап показал домашнюю идиллию

Потап и Настя Каменских только недавно стали появляться вместе после долгого перерыва.

https://stars.glavred.info/posle-etoy-fotki-vygonyat-iz-doma-potap-pokazal-domashnyuyu-idilliyu-10489054.html Ссылка скопирована

Потап поделился своими буднями / коллаж фото УНИАН и Instagram.com

Известный украинский продюсер и рэпер Потап (настоящее имя – Алексей Потапенко) поделился крошечным кусочком личной жизни.

В частности рэпер, который в последнее время пропадает из соцсетей, выложил кадр на своей странице в Instagram. На нем, в домашней обстановке за столом сидит певица Настя Каменских, а также сын Потапа от первого брака.

Видно, что в доме накрыт стол и семья проводит время втроем.

видео дня

Потап, его сын и Каменских трапезничают / Фото Instagram/realpotap

"Если тебя после этой фотки выгонят домой, готов тебя принять", - пошутил в комментариях телеведущий Слава Демин, видимо имея ввиду то, что Потап выложил не самый удачный кадр.

Напомним, ранее Анастасия Каменских откровенно поделилась тем, как они с Потапом пережили сложный этап в отношениях.

Ранее также украинский блогер Богдан Беспалов утверждал, что Настя Каменских и Потап разводятся - якобы из-за неверности супруга. "Сливаем эксклюзив, которого нигде нет. Мы первые. Потап и Настя начали процесс развода, но пока это скрывают", – сообщил Беспалов.

Вас также может заинтересовать: