"После этой фотки выгонят из дома": Потап показал домашнюю идиллию

Известный украинский продюсер и рэпер Потап (настоящее имя – Алексей Потапенко) поделился крошечным кусочком личной жизни.
В частности рэпер, который в последнее время пропадает из соцсетей, выложил кадр на своей странице в Instagram. На нем, в домашней обстановке за столом сидит певица Настя Каменских, а также сын Потапа от первого брака.
Видно, что в доме накрыт стол и семья проводит время втроем.
"Если тебя после этой фотки выгонят домой, готов тебя принять", - пошутил в комментариях телеведущий Слава Демин, видимо имея ввиду то, что Потап выложил не самый удачный кадр.
Напомним, ранее Анастасия Каменских откровенно поделилась тем, как они с Потапом пережили сложный этап в отношениях.
Ранее также украинский блогер Богдан Беспалов утверждал, что Настя Каменских и Потап разводятся - якобы из-за неверности супруга. "Сливаем эксклюзив, которого нигде нет. Мы первые. Потап и Настя начали процесс развода, но пока это скрывают", – сообщил Беспалов.
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