Попытка №3: известная украинская певица возвращается на Нацотбор

Национальный отбор на Евровидение-2026 готовит еврофанам новые сюрпризы.

Национальный отбор на Евровидение-2026 - Sowa подает заявку на конкурс / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision, instagram.com/sowa_official_

Идет прием заявок на участие в Нацотборе-2026

Sowa в третий раз решила испытать свою удачу

В начале сентября был объявлен старт приема заявок на участие в Национальном отборе на Евровидение-2026. Уже известно, что свои силы на конкурсе планируют испытать бывшие участники.

К примеру украинская певица Sowa в беседе с "ЖВЛ Представляє" сообщила, что вновь готовится подать заявку на Нацотбор. Дважды артистке уже удавалось попасть в лонглист конкурса.

"В этом году я планирую подать свою заявку на участие в Нацотборе на Евровидение. У меня уже был опыт, когда я дважды попадала в лонглисты. На в этот раз я буду делать все возможное, чтобы стать еще раз частью такого действа. Сейчас происходят глобальные изменения в моем творчестве — от появления новых людей до изменений в музыкальном стиле и даже внешних, за которыми вы скоро сможете наблюдать", - рассказала Sowa.

Национальный отбор на Евровидение-2026 - Sowa подает заявку на конкурс / Скриншот YouTube

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом.

О персоне: Sowa Sowa (настоящее имя Диана Горбяк) - украинская певица и автор песен. Финалистка телепроекта "Украинская песня/Ukrainian Song Project", участница фестиваля "Atlas Weekend" и национальных отборов песенного конкурса "Евровидение-2022" и "Евровидение-2023", сообщает Википедия.

