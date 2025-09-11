Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Попытка №3: известная украинская певица возвращается на Нацотбор

Анна Подгорная
11 сентября 2025, 00:40
11
Национальный отбор на Евровидение-2026 готовит еврофанам новые сюрпризы.
Евровидение, Sowa
Национальный отбор на Евровидение-2026 - Sowa подает заявку на конкурс / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision, instagram.com/sowa_official_

Кратко:

  • Идет прием заявок на участие в Нацотборе-2026
  • Sowa в третий раз решила испытать свою удачу

В начале сентября был объявлен старт приема заявок на участие в Национальном отборе на Евровидение-2026. Уже известно, что свои силы на конкурсе планируют испытать бывшие участники.

К примеру украинская певица Sowa в беседе с "ЖВЛ Представляє" сообщила, что вновь готовится подать заявку на Нацотбор. Дважды артистке уже удавалось попасть в лонглист конкурса.

видео дня

"В этом году я планирую подать свою заявку на участие в Нацотборе на Евровидение. У меня уже был опыт, когда я дважды попадала в лонглисты. На в этот раз я буду делать все возможное, чтобы стать еще раз частью такого действа. Сейчас происходят глобальные изменения в моем творчестве — от появления новых людей до изменений в музыкальном стиле и даже внешних, за которыми вы скоро сможете наблюдать", - рассказала Sowa.

Sowa
Национальный отбор на Евровидение-2026 - Sowa подает заявку на конкурс / Скриншот YouTube

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что жена украинского певца Романа Сасанчина после новостей о разводе прокомментировала его измены. Кроме того Иванна отметила, когда завершится официальный процесс их расставания.

Также украинский комик Евгений Кошевой высказался о 17-летней дочери. В этом году Варвара поступила в университет, и удивила всех своим выбором специальности.

Читайте также:

Евровидение-2026

Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом.

О персоне: Sowa

Sowa (настоящее имя Диана Горбяк) - украинская певица и автор песен. Финалистка телепроекта "Украинская песня/Ukrainian Song Project", участница фестиваля "Atlas Weekend" и национальных отборов песенного конкурса "Евровидение-2022" и "Евровидение-2023", сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Евровидение новости шоу бизнеса Евровидение-2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Обезвредили более сотни оккупантов: Генштаб рассказал о главных направлениях атак

Обезвредили более сотни оккупантов: Генштаб рассказал о главных направлениях атак

02:11Фронт
Трамп обсудил с Навроцким атаку РФ: один БпЛА "приземлился" на военной базе

Трамп обсудил с Навроцким атаку РФ: один БпЛА "приземлился" на военной базе

23:45Мир
"Это не ошибка, а репетиция": какой на самом деле "сигнал" Путин послал НАТО

"Это не ошибка, а репетиция": какой на самом деле "сигнал" Путин послал НАТО

22:24Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Влюбилась в него": бывшая жена Комарова сделала неожиданное признание

"Влюбилась в него": бывшая жена Комарова сделала неожиданное признание

На этом все: путинистка Королева поставила крест на своем сыне

На этом все: путинистка Королева поставила крест на своем сыне

Гороскоп на сегодня 11 сентября: Скорпионам - недоразумения, Рыбам - выгода

Гороскоп на сегодня 11 сентября: Скорпионам - недоразумения, Рыбам - выгода

Карта Deep State онлайн за 10 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 11 сентября: Петухам - обида, Змеям - печаль

Китайский гороскоп на завтра 11 сентября: Петухам - обида, Змеям - печаль

Последние новости

02:11

Обезвредили более сотни оккупантов: Генштаб рассказал о главных направлениях атак

02:00

"Ведет себя отвратительно": Криштиану Роналду применил силу к фанатуВидео

01:27

Что лишнее среди продуктов: только 3 из 50 людей найдут ошибку за 5 секунд

01:23

РФ сделала "Искандер-К" опаснее: эксперты раскрыли ключевой факт модернизации

00:40

Попытка №3: известная украинская певица возвращается на Нацотбор

К концу 2025 года мы увидим налет в 1000 дронов, но РФ не сможет делать это ежедневно - КоваленкоК концу 2025 года мы увидим налет в 1000 дронов, но РФ не сможет делать это ежедневно - Коваленко
00:30

Загадка для орнитологов: в Украине заметили редкую птицу, которую не видели годами

10 сентября, среда
23:45

Трамп обсудил с Навроцким атаку РФ: один БпЛА "приземлился" на военной базе

23:41

Известный украинский актер рассказал, откуда у него бронь от мобилизации

23:25

Кто реально может изменить игру: Хацкевич выделил фаворитов на пост тренера сборной

Реклама
22:57

"Это не нормально": Катя Кузнецова впервые призналась, почему бросила бойфренда-россиянина

22:39

Предки были торговцами - какие украинские фамилии когда-то давали "бизнесменам"

22:25

Голосовала и была в восторге: Пугачева выдала правду о своем отношении к Путину

22:24

"Это не ошибка, а репетиция": какой на самом деле "сигнал" Путин послал НАТО

22:10

В США подстрелили соратника Трампа, который выступал против помощи Украине - что известноВидео

22:07

Melovin загремел в больницу: близкое окружение певца обеспокоено

21:46

Кармическое перерождение: каким ТОП-4 знакам зодиака повезет до конца сентября

21:29

Принц Гарри и король Чарльз воссоединились в Лондоне впервые за год

21:21

Размах крыльев до 10 см: в Чернобыле заметили аномальную бабочку-монстра

21:08

Почему на самом деле Россия ударила по Польше - раскрыт скрытый замысел Кремля

21:05

Забытое правило: как правильно проезжать перекресток, если светофоры не работают

Реклама
20:32

Головоломка для гениев: найти спрятанную лошадь за 10 секунд сможет не каждый

20:30

Залетали не только "Герберы": Зеленский раскрыл новые детали атаки РФ на Польшу

20:24

"Мы готовы": у Трампа рассказали, какое наказание ждет РФ за атаку на Польшу

20:24

Российские говнодроны вылили на НАТО ведро помоевмнение

20:19

"Помоги Филиппчику": Пугачева растоптала брак с Киркоровым в новом интервью

20:08

Старый рецепт, который работает: как собрать семена томатов дома для лучшего урожая

20:01

"Пришло время действовать": Сибига заявил о конкретном решении после атаки РФ

19:54

Какое авто нарушило: тест ПДД, который "ломает голову" самым опытным водителям

19:45

"Острая боль": Пугачева впервые заговорила о выезде из террористической России

19:11

Россия готовит новое наступление: в ВСУ назвали направление удара

19:10

По налёту Shahed-136 на Польшу: что вытворила РФ?мнение

19:05

В Украине облегчили получение водительских прав одной категории - что изменилось

18:53

Самый опасный день: водителей Украины предупредили, когда не стоит садиться за руль

18:50

Настоящий магнит: ученые раскрыли, каких людей комары кусают чаще всего

18:27

Когда рождаются истинные нарциссы: какие даты рождения связаны с эгоизмом

18:27

РФ бьет по ядерным объектам в Украине, с каждым днем рисков больше – NYT

18:23

Морковь пролежит до весны: понадобится только ящик и немного песка

18:23

"Началось!": Трамп впервые отреагировал на атаку российских дронов по Польше

17:56

Российские ракеты "Орешник" могут появиться на секретной базе в Беларуси - СМИВидео

17:31

Какие джинсы сейчас в моде: трендовые модели незаменимого элемента гардеробаВидео

Реклама
17:30

"Нет, Виктор": в Польше жестко ответили Орбану после его заявлений об атаке дронов

17:15

Трамп требует казнить "животное", которое убило 23-летнюю украинку

17:12

От черных овец до римлян: историки раскрыли, откуда происходит название Черновцов

17:00

НАТО не станет отвечать РФ 5 статьей, но может тихо передать Украине дальнобойные ракеты - Мельник

16:53

Цены на доллар и евро изменились: появился курс валют на 11 сентября

16:51

У России возникли проблемы с запуском по Украине мощных ракет: в чем дело

16:49

Доллар может безумно взлететь: сколько будет стоить валюта в конце 2025 года

16:41

"Не "Шахеды": раскрыто, какими дронами Россия атаковала Польшу и в чем опасность

16:39

"Научиться страдать": Ирина Билык сделала двусмысленное заявление

16:08

Память про Украину: принц Гарри вернулся с трогательным жестом поддержкиВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять