Популярный ведущий 1+1 Егор Гордеев оказался на костылях - что случилось

Шоумен признался, каким образом получил серьезную травму.

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Егор Гордеев новости - Егор Гордеев получил травму ноги / коллаж: Главред, фото: instagram.com/yegorgordeev

Украинский ведущий Егор Гордеев, без которого, как без чашки кофе, не начинают свое утро тысячи украинцев, признался, что высшие силы приняли решение остановить его. И выбрали для этого весьма причудливый способ.

Так в своем блоге в Instagram Гордеев опубликовал снимок на костылях и с гипсом на ноге. К травме, по словам шоумена, привело его стремление к бесконечной продуктивности.

Дома со звездой 1+1 Украина произошел несчастный случай - он развешивал шторы, и параллельно занимался решением рабочих вопросов. Утратив бдительность, ведущий повредил ногу.

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"Можно периодами вести параллельно сколько угодно проектов и работать в мультизадачности 24/7, но как только однажды вечером начинаешь одновременно вешать шторы и включаться в зум, бог тебя обязательно остановит, чтобы ты не переутомился и взвесил свои силы", - написал Егор Гордеев.

Егор Гордеев новости - Егор Гордеев получил травму ноги / instagram.com/yegorgordeev

Кто такой Егор Гордеев? Егор Гордеев - украинский ведущий телеканала 1+1, продюсер, журналист. Ведет утреннее шоу Сніданок з 1+1 в паре с Нэлей Шовкопляс с 2017 года. Занимается благотворительностью. В сфере его интересов лежит забота о детях в больницах и беспризорных животных.

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Ранее стало известно, что звездная ведущая шоу Танці з зірками Иванна Онуфрийчук родила первенца. Молодая мама показала лицо младенца в считанные часы после родов.

Также украинская актриса и комик Елена Кравец показала трогательные кадры с 85-летним отцом - на днях Юрий Викторович отпраздновал юбилей, и артистка приехала в Кривой Рог, чтобы поздравить папу.

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