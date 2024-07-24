Популярный украинский музыкант впервые рассказал, чем занимается на службе в ВСУ

Сергей Мартынюк раскрыл подробности своих военных обязанностей.

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Сергей Мартынюк из Фиолета рассказал про военную службу в ВСУ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sergiy_kolos

Украинский музыкант, писатель и лидер группы Фиолет Сергей 'Колос' Мартынюк в конце мая добровольно вступил в ряды ВСУ. На днях он закончил военную подготовку и приступил к выполнению своих обязанностей.

Их подробности Мартынюк изложил в своем блоге в Instagram. Специальность артисту выбрали, исходя из его способностей и талантов - он занимается организаторской частью в "Культурном десанте".

"Продолжаю службу с побратимами из "Культурного десанта". Там, где могу быть на сегодняшний день максимально полезным со своими умениями. Прежде всего, организаторскими. Задачи не боевые, но - учитывая мои еще гражданские опыты поездок по фронтам и реабилитационным центрам - важные и актуальные", - отмечает Колос.

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При этом артист признался, что пока не знает, как будет (или не будет) развиваться его творческая, литературная и музыкальная, деятельность в условиях военной службы.

Сергей Мартынюк из Фиолета рассказал про военную службу в ВСУ / instagram.com/sergiy_kolos

Кто такой Сергей Мартынюк? Сергей 'Колос' Мартынюк - украинский музыкант, писатель, лидер группы Фиолет (с 2009 года). Сооснователь и артдиректор музыкального фестиваля "Бандерштат". Автор романов "Капитан Грусть", "Король дождя", "Рок-н-ролл", "Кушмарджак" и сборника стихов "Реп'яхи".

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