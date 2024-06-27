Популярный украинский актер впервые стал отцом

Популярный украинский актер Марк Дробот, игравший в сериалах "Обещание Богу" и "Крепостная", впервые стал отцом.
Как пишет ТСН, первенца артисту родила его любимая женщина Марина Бондарчук. Радостную новость сообщили на странице "Молодого театра" в Facebook, где Марк Дробот работает уже много лет.
"Счастливой судьбы девочке, любви, уюта и понимания семье. Пусть маленькая звездочка растет под мирным небом, а ее детство будет беззаботным и исполненным радости!" – говорится в сообщении театра.
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Напомним, ранее Виктор Байда безропотно готов защищать страну, однако методы Минобороны вызвали у артиста определенные вопросы.
Ранее стало известно, что семья шоумена Тимура Мирошниченко и юриста и блогерши Инны Мирошниченко усыновила второго ребенка. На трогательном ролике они впервые показали приемную дочь.
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