Популярный украинский актер впервые стал отцом

Популярный украинский актер Марк Дробот, игравший в сериалах "Обещание Богу" и "Крепостная", впервые стал отцом.

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Дробот стал отцом в первый раз / Коллаж Главред, фото ТСН, УП

Популярный украинский актер Марк Дробот, игравший в сериалах "Обещание Богу" и "Крепостная", впервые стал отцом.

Как пишет ТСН, первенца артисту родила его любимая женщина Марина Бондарчук. Радостную новость сообщили на странице "Молодого театра" в Facebook, где Марк Дробот работает уже много лет.

Украинский актер стал отцом в первый раз / Фото ТСН

"Счастливой судьбы девочке, любви, уюта и понимания семье. Пусть маленькая звездочка растет под мирным небом, а ее детство будет беззаботным и исполненным радости!" – говорится в сообщении театра.

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