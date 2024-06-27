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Популярный украинский актер-воин женился: трогательная история предложения

Анна Подгорная
27 июня 2024, 18:33
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Юрий Фелипенко и Екатерина Мотрич за время войны научились быть спонтанными и ценить каждый момент вместе.
Юрий Фелипенко, Екатерина Мотрич
Юрий Фелипенко женился на Екатерине Мотрич - подробности / коллаж: Главред, фото: instagram.com/y.felipenko, instagram.com/motrichka

Украинский актер, звезда сериала "Обещание Богу", а ныне - воин ВСУ Юрий Фелипенко женился на своей девушке Екатерине Мотрич. Помолвка и роспись получились спонтанными - во время отпуска они встретились в Харькове, и, когда пара прогуливалась мимо ЗАГСа, артист стал перед возлюбленной на одно колено.

Не откладывая церемонию в долгий ящик, они купили кольца в ближайшем ювелирном магазине, и в этом же ЗАГСе расписались. Об этом Фелипенко рассказал в интервью для kp.ua.

Актер отметил - во многом к женитьбе его и Мотрич подтолкнула война и его служба. Однако первоочередной причиной он все же называет любовь. С Екатериной защитник вместе уже 5 лет, и видел в ней будущую жену еще до войны.

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"Возможно, война в определенном плане подтолкнула нас к этому шагу. Но мы и до войны думали о женитьбе. Это мой человек, это мой пазл, это моя вторая половинка. Поскольку у меня нет родственников – ни родителей, ни сестер, ни братьев, то когда, не дай бог, со мной что-нибудь случится, у нее будет полный доступ ко мне. Но это уже второстепенная причина. Самое важное и ценное – я ее люблю, а она любит меня", - рассказал Фелипенко.

Юрий Фелипенко, Екатерина Мотрич
Юрий Фелипенко женился на Екатерине Мотрич - подробности / instagram.com/y.felipenko

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