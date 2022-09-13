"Это кощунство": Популярный российский певец отказался выступать на Донбассе

Сергей Пенкин / Instagram

Российский артист и певец Сергей Пенкин отказался выступать в оккупированном армией РФ Донецке. По мнению артиста, петь среди разрушений и искалеченных человеческих жизней – это кощунство.

Об этом он рассказал в интервью российской журналистке Ксении Собчак. Он также вспомнил, что попал в список запрещенных артистов в Украине из-за того, что выступал в оккупированном Россией Крыму.

Как ни давила на него Собчак, Пенкин так и не очертил четко свою позицию по Украине и Донбассу. Он не признал Россию оккупантом, но и не стал на сторону Украины. Он также отказался комментировать действия уехавших из России звезд.

На вопрос о том, готов ли он выступать в Донецке, артист ответил, что ему это будет тяжело. "Мне тяжело там будет выступать, потому что среди вот этой разрухи, этих людей, мне кажется это кощунство. Мне кажется, что это больно", - заявил артист.

По его словам, дело даже не в том, дадут ли ему звание после выступления на Донбассе. "Дело даже не в звании. Я не готов ответить на этот вопрос о Донбассе. Я в прострации, мне за все больно. Я не знаю, как ответить. Всех денег не заработаешь", - "слился" Пенкин.

Тем не менее, он также добавил: "Я не хочу быть второсортным за границей, я хочу быть первым здесь".

Напомним, ранее украинский шоумен и уроженец Киева Вадим Абрамов, который украинцам известен прежде всего как ведущий передачи "Ревизор" на Новом канале, стал ведущий нового развлекательного проекта на ТВ страны-агрессора ‒ "Четыре дачи". На это обратили внимание украинские пользователи сервиса TikTok.

Теперь Абрамов ездит по различным регионам страны-агрессора и вместе с участниками шоу инспектирует их дачи.

Абрамов помогает россиянам проверять дачи друга друга и ставить объективные баллы. Вместе с дачниками он пробует их консервацию, настойки, мед и прочее.