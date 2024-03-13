Популярная украинская певица попала в ДТП - что произошло

День у Shadu сегодня совершенно не задался.

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Shadu попала в аварию / коллаж: Главред, фото: instagram.com/offi_shadu

Украинская певица Shadu (Ксения Шадурская) попала в неприятную ситуацию, которая нарушила все ее планы на день. Впервые за три дня она села за руль, и по дороге на учебу стала участницей ДТП. В аптеку, куда певица планировала заехать сегодня позже, она, вероятно, также не попадет.

Об этом Shadu рассказала в своем блоге в Instagram. Она опубликовала фото с места аварии - два автомобиля столкнулись бамперами.

"Выехала в первый раз за три дня на учебу и в аптеку", - написала певица, и добавила огорченный эмодзи.

видео дня

Шадурская не стала уточнять, насколько серьезными оказались повреждения автомобилей после столкновения. К счастью сама она, по всей видимости, осталась цела после аварии.

Shadu попала в аварию / instagram.com/offi_shadu

Кто такая SHADU? SHADU (настоящее имя - Ксения Шадурская) - украинская певица, режиссер, блогерша. Участница телероектов "Голос країни" (первый сезон) и "Народна зірка" (дуэт с Олегом Собчуком). Была режиссером шоу "Голос країни", "Танці з зірками", "Україна має талант" и "Х-фактор". Сольный вокальный проект SHADU начала в 2021 году. За ее творчеством в TikTok следят более 500 тыс. подписчиков.

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