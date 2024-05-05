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Популярная украинская певица беременна от Александра Пономарева - СМИ

Анна Подгорная
5 мая 2024, 23:41
664
Больше семи лет артистам приписывают роман.
Александр Пономарев, Мария Яремчук
Мария Яремчук беременна - кто может быть отцом ребенка / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr, instagram.com/m_yaremchuk

У украинского певца Александра Пономарева трое детей, и, по слухам, скоро у него может появится четвертый малыш. По крайней мере такие слухи стали появляться после одного особенного видео, которое недавно попало в Сеть.

Так в шоу от Люкс ФМ "Ни стыда ни совести" появился ролик с закрытого аккаунта в Instagram, на котором девушка, очень похожая на певицу Марию Яремчук, хвастается уже внушительным беременным животиком. Ведущие предположили: если на видео действительно артистка, то отцом малыша может быть Александр Пономарев.

Звезды познакомились в 2012 году на проекте Голос країни - певец был наставником начинающей артистки. После шоу Пономарев продолжал сотрудничество с Яремчук, а в 2016 году они выпустили дуэтную песню "Недозволена", которая спровоцировала слухи про их роман.

видео дня

Тогда певец не скрывал своих симпатий к дочери легендарного Назария Яремчука. Сама же Мария, всегда очень закрытая от СМИ и поклонников, свою личную жизнь не комментировала.

В 2018 году Мария Яремчук ушла со сцены. В социальных сетях и информационном пространстве певица появляется крайне редко.

Мария Яремчук
Мария Яремчук беременна - кто может быть отцом ребенка / коллаж: Главред, фото: instagram.com/theflowfollower

Кто такой Александр Пономарев?

Александр Пономарев - украинский певец, автор песен, продюсер. Народный артист Украины (2006). Был первым артистом, который представил Украину на международном музыкальном конкурсе Евровидение - в 2003 году песня "Hasta la vista" в исполнении Пономарева принесла 14-е место. Выпустил 9 музыкальных альбомов.

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