Популярная украинская киноактриса покинула Украину и будет работать в Бельгии

Ксения Мишина до войны останется в Европе/ instagram.com/misha.k.ua/

Украинская актриса Ксения Мишина сообщила, что уехала из Украины. Она прибыла с сыном в Бельгию, где будет работать над проектом.

Как сообщает Канал 24, героиня кино и сериалов Мишина с момента начала войны пребывала на Закарпатье, но теперь стало известно, что актриса уехала из Украины.

Актриса призналась, что прилетела в Бельгию вместе с сыном. Она поделилась, что возвращается к своей работе.

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"Задолго до войны планировался бельгийский проект, в котором я уже участвовала несколько лет назад. И сейчас запустилась вторая часть. Скажу честно, было немного тяжело принять это решение. Но я поняла, что я могу и хочу работать. Я выжила, и я в безопасности. Могу и хочу рассказать всему миру об Украине", – призналась Ксения Мишина.

Также артистка поделилась, что ее обвиняют в жестокости. Она резко ответила всем хейтерам.

"Когда мне пишут, какой жестокой я оказалась, и многие россияне не должны, мне хочется их всех привезти в Мариуполь, запереть в подвалах и пусть гниют. А мы будем потом спрашивать: за что они нас так ненавидят и громко кричать, что мы не виноваты! Это все политика!" – написала Мишина.