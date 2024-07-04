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Популярная украинская актриса потеряла слух - что произошло

Анна Подгорная
4 июля 2024, 16:49
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Анастасия Цимбалару призналась, при каких обстоятельствах она оглохла.
Анастасия Цимбалару
Анастасия Цимбалару новости - Цимбалару рассказала, как потеряла слух / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru

Украинская актриса, звезда сериала "Женский доктор", Анастасия Цимбалару призналась, что уже больше месяца страдает от внезапной потери слуха. Для молодой артистки это стало настоящим психологическим и физическим испытанием.

В своем блоге в Instagram она призналась, что однажды утром она проснулась с осознанием, что не слышит на одно ухо, а второе стало практические глухим. "Я просто оглохла, абсолютно ничего не слышала левым ухом. С правым - ситуация была немного лучше. Было ощущение, будто я нахожусь под водой. Было высокое давление в ушах. Я не могла идентифицировать, откуда доносятся звуки, о чем со мной разговаривают люди и не слышала даже саму себя", - поделилась Цимбалару.

Позже к глухоте добавился постоянный шум и звон в ушах - внешний мир оставался для нее безмолвным, тогда как в голове у актрисы была ужасная какофония звуков. Это сильно выбивало ее из колеи.

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"Все это состояние доводило меня до безумия. Я не могла нормально жить, передвигаться по улице, говорить по телефону. Так в 30 лет я поняла, что почти оглохла", - говорит Анастасия Цимбалару.

Позже артистка узнала, что болела гайморитом, который протекал бессимптомно, однако дал осложнение на уши. Сейчас она проходит лечение и работает над восстановлением слуха.

Анастасия Цимбалару
Анастасия Цимбалару новости - Цимбалару рассказала, как потеряла слух / instagram.com/nastya_tsymbalaru

Кто такая Анастасия Цимбалару?

Анастасия Цимбалару - украинская актриса кино и театра. Известна ролями в сериалах "Жіночий лікар.Нове життя" и "Папік". Во время полномасштабной войны в Украине проводит актерские аукционы, стала идейными вдохновителем гражданской благотворительной платформы ActLots, которая собирает средства на нужды ВСУ.

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