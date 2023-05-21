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Популярная российская певица и судья украинских шоу прилично набрала вес

Алена Кюпели
21 мая 2023, 16:27 обновлено 21 мая, 16:43
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Ирина Дубцова, которая поддержала войну в Украине, сильно потолстела.
Ирина Дубцова
Ирина Дубцова / instagram.com/dubtsova_official/

Российская певица, которая поддерживает войну в Украине Ирина Дубцова сильно набрала вес.

Таким видео поделился российский телеграмм-канал "Не Малахов", где певица пытается в микрофон спеть песню британской вокалистки Адель.

Так, Дубцова выглядит сильно округлившийся. В некоторые моменты на видео, у нее даже пропадает шея. Кроме того, на ней надета широкая одежда, которая скрывает бодипозитивные телеса путинистки.

видео дня

На видео Дубцова исполняет жалкую пароди на песню Адель:

К слову, еще недавно Дубцова была достаточно стройной и даже некоторое время держалась в этом весе. Но как видно сейчас, певица вернула все сброшенные килограммы.

Напомним, ранее российская певица, которая была в жюри украинского проекта "Х-фактор" Ирина Дубцова, открыто поддержала военное вторжение России в Украину, со всеми вытекающими последствиями, смертями и насилием в отношении мирных украинских граждан.

Ранее также финалист шоу Х-фактор Александр Кривошапко, бабушку которого убили россияне, рассказал, что об этой стране говорила его бывшая жена-хореограф Татьяна Денисова, которая встала на сторону России.

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