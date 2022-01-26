Поплавский рассказал, зачем ему соцсети

Михаил Поплавский / instagram.com/poplavskiy_michail

Ректор Киевского университета культуры Михаил Поплавский заявил, что хочет завоевать мировое информационное пространство через социальные сети и продвигать современный украиноязычный контент. Об этом он рассказал в интервью газете Факты, которое было опубликовано 26 января.

Отметим, что поющий ректор – самый взрослый среди топовых Instagram-блогеров и публикует исключительно украиноязычный контент. Он возглавил рейтинг сервиса trendHERO по приросту подписчиков, нарастив аудиторию в 2021 году почти на пять миллионов человек.

Сейчас в Instagram на Поплавского подписаны 6,4 миллиона человек, в TikTok – 660 тысяч, а видео на YouTube собирают миллионные просмотры.

"Моя миссия – вести за собой креативную, амбициозную и перспективную молодежь, которая будет творить новую историю Украины. За соцсетями – большое будущее. Мы должны завоевать мировое информационное пространство через социальные сети, конечно же и через TikTok, и презентовать все украинское", – заявил он.

Михаил Поплавский на занятии тиктокеров / instagram.com/poplavskiy_michail

По словам поющего ректора, соцсети – мощный инструмент популяризации и раскрутки Национального университета культуры и искусств.

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"Сейчас идет информационно-интеллектуальная мировая революция, "битва" мозгов. Все это совпало с экономическим кризисом, коронавирусом, что выбило многих людей из привычного ритма жизни и еще больше погрузило в социальные сети. Особенно молодежь, которая почти не смотрит телевизор, и, к сожалению, мало читает книги", – отметил Поплавский.

Он добавил, что с такой целевой аудиторией нужно общаться на ее языке.

"Поэтому я создаю современный украиноязычный контент, продвигаю его в мировое информационное пространство через социальные сети. Это мой стратегический план. Мы готовим украинских блогеров, лидеров мнений 21 века. И открытие в Университете культуры первого в мире и в Украине TikToк факультета – тоже часть этого крупного плана", – объяснил ректор.

Михаил Поплавский в клипе на песню Далі буде / instagram.com/poplavskiy_michail

На вопрос о заработке в соцсетях, Поплавский ответил, что "лучшая монетизация – это доверие и уважение", которые не купишь.

"Для меня это исключительно имиджевый инструмент для популяризации университета... Мы создаем украинские проекты и популяризируем их. Хочу, чтобы наши украинские тренды были в топе и мир знакомился с нашей культурой, песней, кухней, традициями. Мы должны показать, что украинское – это модно, это в тренде и за этим будущее!" – указал он.

По мнению поющего ректора, ему удалось покорить социальные сети и конкурировать с молодыми блогерами благодаря трудолюбию и готовности к экспериментам.

Михаил Поплавский в клипе на песню Сало / instagram.com/poplavskiy_michail

"В нашем динамичном мире преуспевают только те, кто идет вперед, не боится вызовов и экспериментов. Следует анализировать тенденции и создавать собственные украинские тренды, быть уникальными и интересными... Удивлять креативными подходами и представлять качественные драйв-тренды. Удивить – значит победить!", – считает Поплавский.