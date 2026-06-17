"Помогают накопления": Валевская рассказала о заработках во время войны

Певица рассказала, что сейчас активно работает над переосмыслением собственного репертуара.

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Валевская рассказала о заработках во время войны / коллаж: Главред, фото: instagram.com/valevska_official

Кратко:

Основным источником заработка для Валевской остаются концерты

Значительная часть бюджета певицы уходит на создание музыки

Украинская певица Наталья Валевская поделилась подробностями о своем финансовом положении в период полномасштабной войны и призналась, что помогает ей продолжать творческую деятельность. Об этом пишет Оboz.ua.

По словам артистки, существенной поддержкой стали средства, полученные после продажи квартиры ее отца. Однако эти деньги она решила направить не на личные нужды, а на развитие музыкальных проектов и обновление своего творчества.

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Исполнительница рассказала, что сейчас активно работает над переосмыслением собственного репертуара. В частности, она занимается переводом популярных песен на украинский язык и подготовкой новых версий известных хитов, которые давно просят поклонники.

"Практически все средства сразу были вложены в работу. Кроме того, помогают накопления, сделанные раньше. Сейчас для меня главное - творчество. Хочется обновить репертуар и подарить новую жизнь песням, которые хорошо знакомы слушателям", - отметила певица в интервью.

Основным источником заработка для Валевской остаются концертные выступления. При этом артистка признается, что в последние годы стала особенно внимательно относиться к расходам и старается избегать лишних трат.

По ее словам, значительная часть бюджета уходит именно на создание музыки, запись новых композиций и реализацию творческих идей. В повседневной жизни певица придерживается достаточно скромного подхода к покупкам и не считает необходимым постоянно обновлять гардероб.

Валевская признается, что может носить одну и ту же одежду много лет подряд, дополняя образы аксессуарами или новыми сочетаниями вещей. Иногда сценические наряды ей дарят или помогают создавать знакомые дизайнеры.

"Я никогда не была человеком, который гонится за модными покупками. Спокойно отношусь к одежде и могу пользоваться вещами очень долго. Достаточно добавить новый аксессуар или изменить сочетание элементов, чтобы образ выглядел по-новому", - рассказала исполнительница.

По словам артистки, сегодня ее главным приоритетом остается развитие музыкальной карьеры и работа над новыми проектами, а не дорогие приобретения или роскошный образ жизни.

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О персоне: Наталья Валевская Наталья Валевская - украинская певица. Победительница телепроекта "Шанс" и обладательница премии "Хрустальный микрофон-2011" в номинации "Народное признание года", сообщает Википедия. Выпустила три альбома и 22 сингла.

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