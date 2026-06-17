Вместе с Лорак и Тодоренко: победительница Евровидения выступит с предателями Украины

DARA собирается выступить на фестивале в Баку вместе с одиозными россиянами и предателями Украины.

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DARA выступит с Ани Лорак / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак, Евровидение

Вы узнаете:

Где выступит DARA

Кто будет на одной сцене с победительницей Евровидения-2026

После того как DARA резко ответила Филиппу Киркорову и отмела все спекуляции о сотрудничестве с россиянами на Евровидении-2026, украинцы выдохнули с облегчением. Однако беда пришла откуда не ждали — победительница конкурса собирается выступить на фестивале Dream Fest в Азербайджане вместе с целым рядом предателей Украины и российских артистов, которые поддерживают войну, сообщается в Instagram мероприятия.

Афиша с DARA появилась в соцсетях, хотя на официальном сайте ее имя пока отсутствует среди участников. Сама певица также пока публично не подтвердила свое участие в мероприятии. Однако организаторы уже пообещали посетителям яркое выступление и исполнение победного хита "Bangaranga".

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Афиша DARA на Dream Fest / фото: instagram.com, Dream Fest

"Bangaranga уже покорила Европу, а теперь готовится покорить и Баку. 23 июля на сцене DREAM Fest — победительница "Евровидения 2026" Dara! Певица, чья энергия превращает каждое выступление в настоящий музыкальный взрыв", — сообщили на странице фестиваля.

Вместе с DARA на сцене фестиваля появится разношерстная компания российских артистов, поддерживающих войну против Украины, а также бывших украинских звезд, которые выбрали работу в РФ. Например, на мероприятии будут выступать Ани Лорак, Джиган, Artik & Asti, Егор Крид и Стас Михайлов. Вести это событие будет еще одна предательница Украины — Регина Тодоренко.

Ани Лорак выступит на Dream Fest в Баку / фото: instagram.com, Ани Лорак

Фестиваль уже имеет шлейф громких скандалов. Сначала из-за волны возмущения в 2024 году от выступления отказалась победительница Евровидения-2023 Loreen, а в 2025 году организаторы были вынуждены отменить концерты всех артистов из РФ, в том числе Ани Лорак, Клавы Коки и группы "Руки Вверх".

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