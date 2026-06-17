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"Никогда не угодишь": возлюбленный Денисенко оскандалился в сети

Кристина Трохимчук
17 июня 2026, 10:16
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Юрий Савранский жестко ответил на критику.
Юрий Савранский - скандал в сети
Юрий Савранский - скандал в сети / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Юрий Савранский

Вы узнаете:

  • Юрий Савранский столкнулся с критикой в соцсетях
  • Что он ответил хейтерам

Избранник известной актрисы Наталки Денисенко, бизнесмен и манекенщик Юрий Савранский жестко ответил на критику своего образа жизни в Instagram. Мужчина перешел на личности и заявил, что критикам невозможно угодить.

Денисенко и Савранский активно демонстрируют в соцсетях свое личное счастье и роскошный образ жизни, в том числе путешествия за границу, недоступные сейчас многим украинцам. После очередного откровенного поста, где он с возлюбленной позирует у бассейна, нежась в объятиях, в комментариях появились не только восхищенные отзывы, но и критика.

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"Такую красоту невозможно скрывать", — подписал снимки Юрий.

Наталка Денисенко и Юрий Савранский
Наталка Денисенко и Юрий Савранский / фото: instagram.com, Юрий Савранский

Однако самым залайканным комментарием под постом стал даже не ответ Наталки Денисенко о любви к избраннику, а емкое высказывание с критикой их образа жизни.

"Два мира... в одной стране", — написала пользовательница соцсети.

Юрий Савранский не оставил этот комментарий без ответа. Он перешел на личности и резко высказался о том, что украинскому обществу невозможно угодить ни публикациями о личной жизни, ни сборами и донатами, которые будут восприниматься как самопиар.

Ответ Юрия Савранского
Ответ Юрия Савранского / скрин из Instagram

"Вы, наверное, на своем диване даже не заметили, как люди за столько времени уже научились адаптироваться к этому состоянию. Как в этом ужасе пытаются двигаться, развиваться, работать или просто жить и в этих сложных обстоятельствах не переставать платить огромные налоги, донатить и принимать участие в социальных проектах. Но самое главное — таким, как вы, никогда не угодишь! Выставишь на своей странице жизнь — "как так можно" или "два мира". Выставишь сбор или донат — "пиар" или "почему так мало". Всегда говорил — начните с себя!" — заявил бизнесмен.

Тем временем комментарий Савранского тоже не оставили без ответа. Избраннику актрисы напомнили, что сейчас многие семьи не могут воссоединиться и живут наедине со своей болью.

Наталка Денисенко - личная жизнь
Наталка Денисенко - личная жизнь / фото: instagram.com, Юрий Денисенко

"Интересно, к чему адаптироваться... Человек пишет это, потому что пока у одних мужья месяцами не выходят из окопов и мечтают хотя бы об одной минуте вместе, другие показывают все. Да радуйтесь себе молча или готовьтесь к хейту. Потому что в наших реалиях многим больно", — ответили Юрию Савранскому.

Наталка Денисенко
Наталка Денисенко / инфографика: Главред

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О персоне: Наталка Денисенко

Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

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