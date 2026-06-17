"Возраст меняет": пропавший Дмитрий Комаров показал, как выглядит сейчас

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- Дмитрий Комаров празднует день рождения
- Как сейчас выглядит Дмитрий Комаров
Известный украинский телеведущий Дмитрий Комаров появился в Instagram в особенный день — сегодня, 17 июня, ему исполнилось 43 года. Знаменитость показал, как выглядит сейчас.
Комаров выложил в сеть фотографии на своем любимом байке в фирменных цветах программы "Світ навиворіт". Логотип передачи также был на шлеме ведущего, в котором он принимал участие в мотопробегах. Крутой образ Комарова дополнили солнцезащитные очки.
"Сегодня мне 43. Очень нравится, как возраст меняет. Каждый новый день рождения ты будто становишься немного другим человеком, и особенно это стало заметно после 40. Безусловно, очень сильно ускоряет процесс "взросления" война. А еще лично у меня последние 4,5 года как-то невероятно ускорилось время: день, неделя, год — пролетают по ощущениям в каком-то турборежиме. Очень быстро", — поделился Дмитрий.
Фотографии с мотоциклом появились в соцсетях ведущего неслучайно. Знаменитость выставил на аукцион свой эксклюзивный мотоцикл Kawasaki Drifter, который на протяжении многих лет сопровождал его на съемках и стал важной частью истории программы "Світ навиворіт". Все вырученные от продажи легендарного транспорта средства ведущий планирует направить на закупку наземного роботизированного комплекса для украинских военных.
"Для меня это частичка личной истории и истории проекта "Світ навиворіт". Я подарил себе его на день рождения в 2016 году. Сейчас, ровно через 10 лет, пришло время превратить этот коллекционный экспонат в полезное дело. Выставляю его на онлайн-аукцион у себя в ФБ и Инстаграме. Моя цель — приобрести НРК, наземный роботизированный комплекс, "наземный дрон", который безопасно доставляет что угодно на передовые позиции. А главное — НРК может эвакуировать раненого с точки, куда люди на помощь прийти не могут. Моя цель — приобрести НРК и привлечь внимание к их важности", — сообщил Комаров.
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О персоне: Дмитрий Комаров
Дмитрий Комаров - украинский журналист, путешественник, фотограф; автор и ведущий программы "Мир наизнанку" и "Мандруй Україною". Заслуженный журналист Украины. Автор документального проекта "Год", сообщает Википедия.
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