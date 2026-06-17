"Возраст меняет": пропавший Дмитрий Комаров показал, как выглядит сейчас

Дмитрий Комаров празднует 43-летие.

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Дмитрий Комаров - как выглядит сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Дмитрий Комаров

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Дмитрий Комаров празднует день рождения

Как сейчас выглядит Дмитрий Комаров

Известный украинский телеведущий Дмитрий Комаров появился в Instagram в особенный день — сегодня, 17 июня, ему исполнилось 43 года. Знаменитость показал, как выглядит сейчас.

Комаров выложил в сеть фотографии на своем любимом байке в фирменных цветах программы "Світ навиворіт". Логотип передачи также был на шлеме ведущего, в котором он принимал участие в мотопробегах. Крутой образ Комарова дополнили солнцезащитные очки.

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Дмитрий Комаров на мотоцикле / фото: instagram.com, Дмитрий Комаров

"Сегодня мне 43. Очень нравится, как возраст меняет. Каждый новый день рождения ты будто становишься немного другим человеком, и особенно это стало заметно после 40. Безусловно, очень сильно ускоряет процесс "взросления" война. А еще лично у меня последние 4,5 года как-то невероятно ускорилось время: день, неделя, год — пролетают по ощущениям в каком-то турборежиме. Очень быстро", — поделился Дмитрий.

Фотографии с мотоциклом появились в соцсетях ведущего неслучайно. Знаменитость выставил на аукцион свой эксклюзивный мотоцикл Kawasaki Drifter, который на протяжении многих лет сопровождал его на съемках и стал важной частью истории программы "Світ навиворіт". Все вырученные от продажи легендарного транспорта средства ведущий планирует направить на закупку наземного роботизированного комплекса для украинских военных.

Дмитрий Комаров сейчас / фото: instagram.com, Дмитрий Комаров

"Для меня это частичка личной истории и истории проекта "Світ навиворіт". Я подарил себе его на день рождения в 2016 году. Сейчас, ровно через 10 лет, пришло время превратить этот коллекционный экспонат в полезное дело. Выставляю его на онлайн-аукцион у себя в ФБ и Инстаграме. Моя цель — приобрести НРК, наземный роботизированный комплекс, "наземный дрон", который безопасно доставляет что угодно на передовые позиции. А главное — НРК может эвакуировать раненого с точки, куда люди на помощь прийти не могут. Моя цель — приобрести НРК и привлечь внимание к их важности", — сообщил Комаров.

Дмитрий Комаров / инфографика: Главред

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О персоне: Дмитрий Комаров Дмитрий Комаров - украинский журналист, путешественник, фотограф; автор и ведущий программы "Мир наизнанку" и "Мандруй Україною". Заслуженный журналист Украины. Автор документального проекта "Год", сообщает Википедия.

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